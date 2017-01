Na piątkowej konferencji przedstawiciele Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie oraz Ministerstwa Zdrowia zachęcali kobiety do przeprowadzania badań profilaktycznych. Eksperci podkreślali, że badanie cytologiczne powinny wykonywać wszystkie kobiety, które rozpoczęły życie seksualne (bez względu na wiek) lub wszystkie kobiety od 18.-20. roku życia.

Wiceminister Katarzyna Głowala przypominała, że profilaktyka znacznie obniża ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy i apelowała do kobiet o systematyczne badania.

Ginekolog-położnik dr Monika Kalinowska przypominała, że rozwój raka szyjki macicy jest związany z przetrwałym zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV. Obecnie znanych jest ponad 200 typów tego wirusa, z czego 14 jest wysokoonkogennych. To właśnie te kilkanaście wirusów odpowiada za niemal wszystkie przypadki raka szyjki macicy, a także za znaczną część zachorowań na raka sromu.

Prowadzący Oddział Ginekologii Onkologicznej dr hab. n. med. Paweł Derlatka powiedział, że w leczeniu raka szyjki macicy stosowane są zarówno metody chirurgiczne, jak i radioterapia oraz chemioterapia. - Wszelkie wysiłki powinny być kierowane ku temu, żebyśmy rozpoznawali nowotwór w tak wczesnym stopniu, żeby niekiedy nawet po niewielkiej operacji pacjentka wychodziła zdrowa. Można też leczyć - szczególnie stany przednowotworowe - w ten sposób, że pacjentka zachowa płodność - powiedział.

Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM prof. Krzysztof Czajkowski podkreślał, że powszechne badania profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy dają doskonałe wyniki. Wskazał, że przykładem tego jest Finlandia, gdzie w efekcie badań przesiewowych obejmujących całą populację odnotowywano najniższe wskaźniki umieralności z powodu raka szyjki macicy.

Głowala oceniła, że zgłaszalność na badania profilaktyczne w Polsce zaczyna się poprawiać. W efekcie realizowanego w latach 2006-2015 programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy zgłaszalność na badania cytologiczne wzrosła z 12,7 proc. w 2006 r. do 42,11 proc. w 2015 r. (poza tym Polki wykonują cytologię podczas wizyt kontrolnych u ginekologa - zarówno w ramach publicznej opieki zdrowotnej, jak i prywatnie). Spadła także umieralność na ten typ nowotworu.

Od 30 stycznia do 3 lutego w Szpitalu Klinicznym przy ul. Karowej 2 w Warszawie będzie można wykonać cytologię bez kolejki. Badania będą odbywały się codziennie w godz. 14-18 w gabinecie zabiegowym Specjalistycznej Polikliniki. Do badania mogą zgłosić się wszystkie kobiety z wyjątkiem ciężarnych. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Na raka szyjki macicy może zachorować każda kobieta. Rozwija się on bezobjawowo i początkowo nie powoduje dolegliwości, a wykryć go można w czasie rutynowego badania cytologicznego. Objawy sugerujące możliwość patologicznych zmian w szyjce macicy to najczęściej np. krwawienia z pochwy po stosunkach, krwawienia międzymiesiączkowe i upławy. Bóle w dole brzucha i okolicy lędźwiowej mogą wskazywać na rozsiew raka i stadium, w którym leczenie jest już trudne i dotkliwe dla chorych.

W Polsce w 2014 r. rak szyjki macicy stanowił 3,5 proc. wszystkich nowo zarejestrowanych przypadków nowotworów wśród kobiet - będąc zarazem szóstym pod względem zachorowalności nowotworem złośliwym rozpoznawanym u kobiet. Jednocześnie rak szyjki macicy stanowi siódmą przyczynę zgonów nowotworowych kobiet w Polsce, w 2014 r. zmarło z tego powodu 1,6 tys. Polek.