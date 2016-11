- Przewlekła białaczka szpikowa w początkowym stadium nie daje odczuwalnych dla chorego objawów, natomiast lekarz może ją podejrzewać w oparciu o wynik tak prostego i wszędzie dostępnego badania, jakim jest morfologia krwi obwodowej i skierować wówczas do specjalisty hematologa - powiedział w rozmowie z PAP dr Grosicki, który kieruje Oddziałem Hematologicznym w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz Zakładem Profilaktyki Chorób Nowotworowych bytomskiego Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

- Nie ma określonych zaleceń co do optymalnej częstotliwości wykonywania tych badań. Wystarczy, że będziemy się im poddawać w ramach badań okresowych zlecanych przez lekarza zakładowego. Niestety, wielu ludzi tych badań nie wykonuje – dodał.

Przewlekła białaczka szpikowa to nowotwór krwi, należący do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych. Cechą wyróżniającą tę chorobę spośród innych rodzajów nowotworów z tej grupy jest obecność chromosomu Filadelfia (Ph+) w komórkach białaczkowych, który jest odpowiedzialny za namnażanie się w szpiku kostnym nieprawidłowych białych krwinek, które następnie z krwią krążą po całym organizmie. Każdego roku ten rodzaj białaczki jest rozpoznawany w Polsce u ok. 350 osób. Średnia wieku pacjentów waha się między 45. a 55. rokiem życia.

Jeszcze do niedawna przewlekła białaczka szpikowa była uznawana za chorobę śmiertelną. Dziś, na skutek postępu medycyny i dzięki rozwojowi innowacyjnych terapii, kwalifikuje się ją do chorób przewlekłych.

- Współcześnie większość chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, pozostając pod opieką specjalistycznego ośrodka, może prowadzić całkowicie normalne, aktywne życie – podkreślił dr Grosicki.

Ośrodki realizujące kompleksową opiekę oraz wsparcie dla chorych cierpiących na przewlekłą białaczkę szpikową m.in. przez edukację co do celów terapeutycznych, zasad prawidłowego przyjmowania leków czy wagi wizyt i badań kontrolnych otrzymują certyfikat programu „W trosce o pacjenta”. Kierowany przez dr. Grosickiego Oddział Hematologiczny SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie jest pierwszą na Śląsku placówką, która otrzymała właśnie to wyróżnienie.