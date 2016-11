W poprzednich nagraniach GIS rapując m.in. zachęcał do bycia dawcą narządów, tkanek i komórek; edukował o szkodliwości palenia i apelował o ostrożność przy konsumpcji grzybów.

- Tradycyjne formy powszednieją, warto czasem sięgnąć po niekonwencjonalny sposób, by podnosić świadomość – wyjaśniał w rozmowie z PAP Posobkiewicz, gdy pierwszy raz zdecydował się nieszablonowo zabrać głos w sprawach dotyczących zdrowia.

W najnowszym klipie GIS, stojąc przy choince, śpiewa do melodii Jingle Bells: "Zaszczep się, zaszczep się, póki na to czas, gdyby nie szczepienia, mniej byłoby nas. Zaszczep się, zaszczep się, każdy mądry wie, jeśli grypy nie chcesz mieć, to zabezpiecz się". W nagraniu nie zabrakło też mikołajowego "ho, ho, ho". W klipie pojawia się na zakończenie informacja, że według WHO każdego roku z powodu grypy umiera na świecie kilkaset tysięcy osób.

Filmik znaleźć można na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.gis.gov.pl w zakładce youtube.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH w Warszawie wynika, że w sezonie grypowym 2015/2016 było ponad 4 mln zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na tę infekcję. Ponad 16,1 tys. osób wymagało z tego powodu hospitalizacji, a 140 chorych zmarło. Według dyrektora Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH prof. Lidii Brydak, w sezonie 2015/2016 zaszczepiło się zaledwie 3,4 proc. populacji.

Eksperci wskazują, że najlepiej zaszczepić się jesienią, zanim nastąpi szczyt zachorowań na grypę, który w naszym kraju przypada zwykle od stycznia do marca. O szczepieniach przeciwko grupie sezonowej powinny szczególnie pamiętać osoby najbardziej zagrożone grypą i jej powikłaniami, czyli te, które cierpią na choroby przewlekle, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), schorzenia sercowo-naczyniowe oraz cukrzyca. Powinny szczepić się także dzieci powyżej szóstego miesiąca życia, kobiety w ciąży oraz osoby po 65. roku życia.

Według danych WHO, co roku z powodu grypy choruje od 330 mln do ponad 1,5 mld ludzi na świecie, a od 500 tys. do 1 mln umiera na skutek wywołanych przez nią powikłań.