W ramach akcji w wybranych punktach diagnostycznych w całej Polsce do 15 grudnia 2016 r. można wykonać bezpłatnie testy wykrywające przeciwciała anty-HCV.

HCV powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C). - Jest to przewlekła, zapalna choroba wątroby, która u części pacjentów po wielu latach może doprowadzić do marskości, niewydolności tego narządu i raka wątrobowokomórkowego - ostrzega ekspert kampanii, prof. Anna Piekarska, ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Łodzi.

Infekcja ta przez długi czas, nawet 20-30 lat, może pozostawać w utajeniu, nie powodując żadnych poważniejszych objawów ani dolegliwości. Dlatego jedynym sposobem wcześniejszego jej wykrycia - zanim jeszcze doprowadzi do uszkodzenia wątroby - jest badanie krwi na obecność HCV.

Prof. Piekarska podkreśla, że taki test powinny wykonać przede wszystkim te osoby, które w przeszłości były poddawane zabiegom medycznym, a szczególnie te, które 2-3 razy przebywały w szpitalu. - 85 proc. zakażeń HCV w Polsce występuje u osób leczonych w placówkach ochrony zdrowia, które przechodziły zabiegi medyczne lub przetoczenia krwi - twierdzi specjalistka.

Większość pacjentów zakażonych HCV jest na etapie przewlekłego zapalenia wątroby i nie ma żadnych objawów. Musimy ich szukać czynnie, czyli wykonywać testy anty-HCV, ponieważ inne badania nie wykazują, że pacjent jest zakażony HCV - wyjaśnia prof. Piekarska.

W ramach kampanii oferowanych jest 15 tys. bezpłatnych testów wykrywających przeciwciała anty-HCV. Można je wykonać do 15 grudnia 2016 r. w ponad 100 wybranych punktach pobrań sieci laboratoriów medycznych Diagnostyka w całej Polsce. Więcej o tym na stronie internetowej www.pamietaszteczasy.pl.

Test HCV RNA pozwala na wykrycie wirusa już po około 2 tygodniach od zakażenia. W przypadku wykrycia we krwi tych przeciwciał należy skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w chorobach wątroby, który powinien zlecić wykonanie badania potwierdzającego obecność we krwi materiału genetycznego wirusa (HCV RNA).

Dopiero dodatni wynik tego badania, czyli stwierdzenie obecności HCV RNA we krwi, wskazuje na obecność wirusa w naszym organizmie. Występowanie HCV RNA przez ponad 6 miesięcy od zakażenia wskazuje na występowanie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.