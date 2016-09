Początek babiego lata to okres, kiedy na naszych stołach wciąż goszczą świeże warzywa i owoce. Słodkie truskawki i czereśnie zostały zastąpione przez soczyste śliwki, jabłka, gruszki oraz maliny, pojawiły się też świeże, jesienne dynie, papryki, pomidory czy bakłażany. Powinniśmy korzystać z tych dobrodziejstw jak najczęściej i jak najdłużej, bo warzywa i owoce to źródło składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu, a zawarte w nich witaminy, substancje mineralne i antyoksydanty to jego mocni sprzymierzeńcy w walce z nadchodzącymi jesienno-zimowymi infekcjami.

Niestety, sezon na świeże owoce i warzywa nie trwa cały rok, a najmniejszy wybór jest pod koniec jesieni i zimą, kiedy składników odżywczych w nich zawartych potrzebujmy szczególnie dużo. Według specjalistów ds. żywienia 400 gram warzyw i owoców w 5 porcjach dziennie, to absolutne minimum, które powinno znaleźć się na naszym stole każdego dnia, jeśli chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem. Jedną z tych porcji może stanowić szklanka (ok. 200 ml) soku. I to jest bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza w momencie, gdy większość świeżych produktów wkrótce będzie niedostępna, a nasz organizm nie zapada przecież w sen zimowy i nadal domaga się codziennej dawki witamin i innych składników odżywczych z nich pochodzących.

Żeby dobrze przygotować się do sezonu jesienno-zimowego, powinniśmy przede wszystkim wzmocnić swoją odporność, dostarczając sobie witamin C, A i E oraz substancji mineralnych, które pomogą nam w walce z chorobotwórczymi intruzami. Pamiętajmy, że nasz organizm nie potrafi gromadzić niezbędnej do prawidłowego działania układu odpornościowego witaminy C, dlatego konieczne jest codzienne jej dostarczanie z pożywieniem. Pomogą nam w tym zawierające ją warzywa i owoce, np.: papryka, kapusta, natka pietruszki, jarmuż czy brokuły. Dzienne zapotrzebowanie na witaminę C w ok. 60 proc. - 70 proc., zabezpieczy także szklanka soku z owoców cytrusowych (np. grejpfrutów lub pomarańczy). Poza korzystnym wpływem na układ odpornościowy, witamina C zmniejsza uczucie zmęczenia, co jest ważne, gdy za oknem wcześniej robi się ciemno, a my szybciej robimy się śpiący i brakuje nam energii. Naszą odporność może wspomóc także klarowny sok jabłkowy, który zawiera w sobie związki analogiczne do rutyny (glikozydy kwercetyny) – jednego ze składników podawanych w czasie przeziębień. Czerwona papryka, morele, dynia czy marchew, to z kolei źródło prowitaminy A (beta-karotenu), mającej niebagatelne znaczenie dla naszego narządu wzroku, szczególnie narażonego na wysiłek, gdy np. prowadzimy samochód podczas jesiennej szarówki. Także szklanka soku marchwiowo-owocowego zapewni nam całodzienne zapotrzebowanie (800 µg) na tę prowitaminę. Wspomniane dynia i czerwona papryka, to dodatkowo źródło witaminy E, silnego przeciwutleniacza, który pomoże nam m. in. utrzymać zdrowy wygląd skóry narażonej na szkodliwe czynniki jesienno-zimowej aury. Witaminę E znajdziemy też np. w czerwonej i białej kapuście czy zielonych warzywach, takich jak szpinak i brokuły.

Należy pamiętać, że dieta uboga w składniki odżywcze pochodzące z warzyw i owoców, oprócz sezonowych kłopotów ze zdrowiem, może mieć także niekorzystne skutki dla zdrowia w dłuższej perspektywie. Jak podkreśla dr Aneta Górska-Kot, Ordynator Oddziału Pediatrii w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie: W okresie jesienno-zimowym, bardzo ważne jest zadbanie o potrzeby dzieci. Chodzi nie tylko o wzmocnienie układu odpornościowego w sezonie przeziębień. Musimy pamiętać, że przecież ich organizmy rozwijają się cały czas i nie możemy zaprzestać dostarczania im składników odżywczych do tego rozwoju niezbędnych tylko dlatego, że sezon na pewne produkty się skończył. Jeśli więc w sklepie nie możemy kupić świeżych warzyw czy owoców, to możemy składniki z nich pochodzące dostarczyć np. w postaci musu lub szklanki soku, który powstaje przecież z tych produktów. Nie zapominajmy także, pomimo chłodu, o ruchu na świeżym powietrzu. Spacery czy jazda na rowerze utrzymają nas w dobrej formie i w połączeniu z odpowiednią, bogatą w witaminy, minerały i antyoksydanty dietą, pomogą nam zwalczać jesienno-zimowe infekcje.

Zapewnienie sobie codziennego źródła witamin, minerałów i antyoksydantów pomoże nie tylko w sezonie obniżonej odporności, ale też może uchronić nas, w dalszej perspektywie, przed chorobami dietozależnymi, takimi jak np. choroby układu krążenia czy cukrzyca. Dlatego dieta w pochodzące z warzyw i owoców witaminy i inne składniki odżywcze, powinna nam towarzyszyć cały rok. Pamiętajmy, że oprócz warzyw i owoców, składniki te obecne są także w przetworach powstałych ze świeżych produktów, np. sokach czy musach. Nie ma więc wymówek dla zadbania o swoje zdrowie zimą, skoro porcja zdrowia czeka na nas na sklepowych półkach przez cały rok.