Próchnica dotyczy aż 90 proc. światowej populacji. Szacuje się, że w Polsce chorobą dotkniętych jest aż 76 proc. dzieci w wieku 6-12 lat. Według WHO choroby jamy ustnej zajmują 4. pozycję pod względem kosztów leczenia globalnie.

Światowa Federacja Dentystyczna FDI, PTS oraz PTSD traktowanie bezcukrowej gumy jako nieodłącznego elementu pielęgnacji jamy ustnej, obok szczotkowania zębów dwa razy dziennie pastą z fluorem, czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz regularnych wizyt u stomatologa.

Według badań, żucie bezcukrowej gumy przez 20 minut po jedzeniu i piciu pomaga neutralizować kwasy osadu nazębnego i usunąć resztki żywności. Stymulacja wydzielania śliny sprzyja remineralizacji szkliwa, a tym samym redukuje jeden z czynników ryzyka rozwoju próchnicy.

Z kolei w raporcie "Health Economics Study", wydanym przez York Health Economics Consortium oraz Plymouth University, opublikowanym w "British Dental Journal" przeanalizowano potencjalny wpływ dodania jednej bezcukrowej gumy do żucia do codziennej pielęgnacji jamy ustnej u wszystkich 12-latków w Wielkiej Brytanii. Zmiana mogłaby przynieść oszczędności rzędu 2,8 mln GBP w skali roku. Przy zastosowaniu 3 gum dziennie wzrosłyby one aż do 8,2m mln GBP.

W Polsce od 1 września br. trwa 4. edycja programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Polski Czerwony Krzyż, Wrigley Poland, wspólnie z PTS oraz PTSD, organizują bezpłatne przeglądy stomatologiczne, a także edukacyjne lekcje z zakresu higieny jamy ustnej w polskich szkołach.