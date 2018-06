Najważniejszym elementem w procesie widzenia są gałki oczne – masa jednej wynosi ok. 7 g, a objętość ok. 7 cm3. Pomimo niewielkich rozmiarów są one bardzo precyzyjnie zbudowane. Można je porównać do kuli ziemskiej, mają bowiem owalny kształt, na którym wyróżnia się dwa bieguny.

To właśnie wzrok dostarcza nam niemal 80 proc. informacji z otaczającego nas świata. Powinniśmy więc otoczyć nasze oczy szczególną troską.

Jak urządzić miejsce pracy?

Aby chronić nasze oczy przed wadami wzroku i zmęczeniem, podczas pracy przy komputerze powinniśmy zadbać przede wszystkim o odpowiednie oświetlenie. Jest ono szczególnie ważne, kiedy wymagane jest ostre widzenie z bliskiej odległości. – Jeśli chodzi o miejsce pracy, to światło powinno być rozproszone, najlepiej górne i dodatkowo bezpośrednio nad stanowiskiem pracy. Odległość od tekstu czytanego powinna wynosić długość przedramienia, czyli około 35-40 cm. Źródło światła u praworęcznych powinno znajdować się po lewej stronie, nieco z tyłu i z boku – zwraca uwagę dr nauk med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, adiunkt na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. – Należy zadbać o to, aby światło nie odbijało się od ekranu komputera. W tym celu najlepiej ustawić monitor pod takim kątem, żeby nie padało na niego bezpośrednio światło z pomieszczania czy z zewnątrz – wtedy unikniemy odblasków. Warto też porównać jasność monitora do jasności kartki papieru lub stron podręcznika – radzi ekspertka. Duży kontrast spowoduje szybkie zmęczenie oczu. Niebagatelne znaczenie ma również odpowiednia postawa ciała – nieprawidłowe podparcie kręgosłupa nie tylko mu szkodzi, ale także nadwyręża wzrok.

Osoby na co dzień pracujące przy komputerze, powinny ustawić ekran w taki sposób, aby jego górny brzeg znajdował się poniżej poziomu oczu, pod kątem 20-30 stopni. Zapobiega to wysuszaniu spojówki. – Jest to szczególnie ważne u osób, które cierpią na tzw. suche oko, mają problem z wydzielaniem łez lub często łzawią, mają zaczerwienione oczy – wyjaśnia dr Makomaska-Szaroszyk. Okulistka podpowiada, że pracę najlepiej zacząć po około 15 minutach od uruchomienia komputera. Zmniejsza się wtedy niekorzystne działanie pola elektrostatycznego monitora, które przyciąga kurz, pył i bakterie. Osiadają one na twarzy użytkownika, w tym na rogówce i soczewce kontaktowej, co może wywoływać stany zapalne narządu wzroku lub prowadzić do alergii oczu.

Fitness dla oczu...

Ekspertka zwraca również uwagę, że ekran nie powinien być ustawiony bezpośrednio przy ścianie, ale w taki sposób żebyśmy mieli możliwość spojrzenia w dal i zmianę perspektywy. Przerwę najlepiej robić co 20 minut na 30-50 sekund. Ćwiczymy w ten sposób mięśnie źrenicy. – Przy długiej pracy przed komputerem ważne jest wykonywanie częstych przerw. W ten sposób daje się odetchnąć zmęczonym oczom. Należy je gimnastykować – spojrzeć w różnych kierunkach, do góry, do dołu, w lewą, w prawą stronę, potem po skosie czy z perspektywy omieść wzrokiem jakiś mebel w pokoju dookoła, raz, drugi, trzeci. Możemy też ćwiczyć przy zamkniętej powiece wykonując ruchy okrężne. Podczas pracy mięśnie są napięte, ponieważ trzymają gałkę oczną w odpowiednim położeniu. Dlatego muszą się zrelaksować. Ćwiczenia trzeba wykonywać przez dłuższy czas, nie raz, a kilka, kilkanaście razy. Istotne jest także korzystanie z okularów z antyrefleksem – doradza dr Makomaska-Szaroszyk.

Jedzenie dla oczu – zdrowe oczy do później starości

Dieta ma kluczowe znacznie dla zdrowia oczu. Prawidłowo skomponowana powinna być przede wszystkim bogata w antyoksydanty, witaminy A, C, E, oraz z grupy B, a także luteinę, cynk, selen i kwasy omega-3. Koniecznie trzeba też pić odpowiednią ilość wody. Wtedy nawilżamy nie tylko skórę, ale cały organizm, w tym ciało szkliste oka. – Pamiętajmy, że zbilansowana i zróżnicowana dieta pozwala nie tylko wzmocnić ostrość widzenia i sprawić, że nasze oczy nie będą się tak szybko męczyć, ale też może pomóc w profilaktyce narządu wzroku. Oczy mają nam służyć przez całe życie, dlatego warto o nie zadbać już teraz – podsumowuje ekspertka.