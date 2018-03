Zastosowano innowacyjną terapię z wykorzystaniem komórek macierzystych pobranych ze zdrowego oka. Chłopiec już odzyskał wzrok w uszkodzonym oku, potrafi na przykład nim czytać.

Przeszczep przygotowali współpracujący z polskimi lekarzami specjaliści z Włoch. – Był on hodowany na przeźroczystej włókninie, która po 24 godzinach się upłynnia, znika, a komórki zostają – zagnieżdżają się na powierzchni oka na całe życie – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach prof. Edward Wylęgała.

Jak zaznaczył, taki zabieg u dziecka to w kontekście rokowań większa niewiadoma niż u dorosłego, ale zarazem ogromna szansa. - U dzieci wszelkie terapie, gdzie nie mieliśmy możliwości stosowania komórek macierzystych, były nieskuteczne, tak że to jest absolutnie przełom - powiedział.

Zabieg przeprowadzono 20 lutego. Jego pierwsze efekty widać było już po czterech dniach, a ostateczny efekt jest możliwy do oceny po miesiącu.

- Jesteśmy z żoną przeszczęśliwi. Cztery lata Kubuś nie widział na to oczko, nie było żadnej nadziei, a tu nagle takie szczęście, że dostał się do tego projektu, a drugie - że dostał się w ręce takich specjalistów – powiedział tata Kuby, Grzegorz Baleński.

- Jesteśmy dumni, że Kuba przetarł ten szlak. Dzięki niemu z tej metody może skorzystają też inne dzieci w Polsce – dodał.

Jak mówił, marzeniem Kuby jest powrót do szkoły i zabawa z kolegami; ze względu na stan zdrowia dotąd musiał korzystać z nauczania indywidualnego w domu. - Można powiedzieć, że wraca do normalnego życia. Jego tata pytał mnie, kiedy może wrócić do szkoły. W zasadzie nie ma przeszkód, wcześniej miał ogromne kłopoty ze względu na światłowstręt – powiedział dr hab. Dariusz Dobrowolski.

Dodał, że Kubę zna od 4 lat. - Pamiętając, jak wyglądała sytuacja, kiedy przyjechał po raz pierwszy, powiem, że nie stawiałem, że dojdziemy aż do tak dobrego wyniku – przyznał okulista.

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, w którym znajduje się oddział kliniczny okulistyki SUM, to jedyne takie miejsce w tej części Europy, gdzie pacjenci mają możliwość skorzystania z najnowszej terapii komórkami macierzystymi.