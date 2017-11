Trzyletni projekt badawczy realizowany przez zespół prof. Roberta Iskandera ma się zakończyć we wrześniu 2018 r. Naukowcy na swoje badania otrzymali grant z programu Horyzont 2020. W projekcie EDEN (Europejska Sieć Suchego Oka) uczestniczą, oprócz Politechniki Wrocławskiej, dwa ośrodki akademickie z Hiszpanii i jeden z Wielkiej Brytanii oraz prywatna klinika okulistyczna z Niemiec.

Badania wrocławskich naukowców koncentrują się na przedniej powierzchni oka, szczególnie na filmie łzowym i mają pomóc m.in. w diagnostyce i leczeniu schorzenia określanego, jako Zespół Suchego Oka. - Zespół suchego oka występuje najczęściej u ludzi starszych, częściej u kobiet niż mężczyzn. Chcemy m.in. zbadać, jaki wypływ ma użytkowanie soczewek kontaktowych na powstawanie tej dolegliwości - powiedział PAP prof. Iskander.

Zespół suchego oka to coraz częstsze schorzenie; wpływ na jego powstanie ma m.in. przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach. Suchość w oku może być spowodowana niedoborem składowej wodnej lub nieprawidłowościami w warstwie lipidowej, która jest jednym ze składników filmu łzowego. - Film łzowy jest bardzo ważny; to na nim załamywane jest światło, które pada na siatkówkę; bez filmu łzowego nic byśmy nie widzieli - tłumaczył prof. Iskander.

Najczęściej Zespołowi Suchego Oka towarzyszy częste mruganie, uczucie dyskomfortu i konieczność zakraplania oczu. W efekcie pogłębiającego się Zespołu pacjent może stracić wzrok. To jednak ekstremalne przypadki.

Zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej bada m.in. wpływ noszenia nowoczesnych, miękkich soczewek kontaktowych na powstanie tego schorzenia. - W efekcie tych badań mogą powstać narzędzia diagnostyczne, dzięki którym okulista będzie mógł lepiej określić, czy dana osoba może nosić soczewki kontaktowe i jakie one powinny być. Soczewki powinny być dobierane do danej osoby choćby pod względem biokompatybilności materiału, z którego wykonana jest soczewka z filmem łzowym - tłumaczył prof. Iskander.

Badania wrocławskich naukowców mogą przyczynić się również do opracowania lepszych suplementów łez i ogólnie lepszej diagnostyki Zespołu Suchego Oka. Z rozwiązań powstałych we wrocławskim ośrodku korzysta już firma z Australii. - Wykorzystuje ona w urządzeniu do diagnostyki okulistycznej opracowany przez nas algorytm. Naszymi rozwiązaniami interesuje się również jedna z niemieckich firm - powiedział profesor.

W projekcie EDEN na Politechnice Wrocławskiej uczestniczą dwie doktorantki - z Hiszpanii i Kanady. W całym zaś projekcie – na uczelniach w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii – łącznie ośmioro doktorantów. Zostali oni wybrani w konkursie i mają trzy lata (czas trwania projektu) na zrobienie doktoratów.

Na Dolnym Śląsku w zdobyciu pieniędzy na badania naukowe w ramach europejskiego programu Horyzont 2020 bezpłatnie pomaga Regionalny Punkt Kontaktowy Wrocław. Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych i innowacji. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. W Polsce do tej pory z tego programu jest finansowanych ponad 950 projektów naukowo-badawczych, w tym niemal 50 na Dolnym Śląsku.