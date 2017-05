Na stronach internetowych UOKiK można też znaleźć spis okularów i innych wyrobów niezgodnych z normami lub stwarzających zagrożenie (http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/).

Jeśli okulary są zgodne z normami europejskimi, producent może na nich umieścić znaczek CE. Jeśli dojdziemy do wniosku, że zakupiony wyrób nie spełnia tych norm, możemy zgłosić go do urzędu, a ten po weryfikacji umieści go na liście z ostrzeżeniami.

Na okularach przeciwsłonecznych umieszcza się - oprócz CE - jeszcze inne oznaczenia. Przekreślone auto oznacza, że nie należy w nich prowadzić samochodu. Cyfry od zera do czterech oznaczają moc filtra - im wyższy numer, tym mocniejszy filtr.

Czwórek nie mogą używać kierowcy, ponieważ tak znacznie ograniczają przechodzące przez nie światło, że utrudnia to - albo uniemożliwia - dobre widzenie sygnalizacji świetlnej czy znaków. W okularach o najmocniejszym filtrze najlepiej człowiek się czuje w pełnym słońcu w wysokich górach, na śniegu, nad wodą, na morzu czy na pustyni - podkreśla UOKiK w przewodniku.

Dodatkowe informacje na oznaczeniu szkieł mówią o typie filtra - fotochromowy, który ciemnieje w miarę jaśnienia otoczenia, czy polaryzacyjny, który wyostrza obraz i eliminuje odbicia. Filtr polaryzacyjny jest szczególnie zalecany dla kierowców.

- W oznakowaniu okularów przeciwsłonecznych mogą być używane oznaczenia słowne lub piktogramy. Jeżeli producent użyje tylko piktogramów, powinien je wyjaśnić, objaśnienia powinny być w języku polskim - zaznaczył UOKiK.

Chmurka oznacza najsłabszy filtr - zero, piktogram słońca za chmurką - mocniejszy - jedynkę, słońce z kilkoma promieniami - dwójkę, a słońce z kilkunastoma promieniami - jeszcze mocniejszy filtr - trójkę. Znaczek ze słońcem, górami i falami to czwórka - najsilniejszy filtr - nieprzeznaczony dla kierowców.

Urząd zachęca, by przed zakupem sprawdzić też wskazane przez producenta ograniczenia - m.in. dotyczące stosowania w solariach. Zaleca też, by zapoznać się z instrukcją konserwacji i stosować się do niej - by np. przez starcie czy porysowanie powłoki antyrefleksyjnej okulary nie straciły swoich ochronnych właściwości.

UOKiK przypomina, że oprócz szkieł ważny jest również dobór oprawek, które mogą ograniczać pole widzenia. Dołączona do każdej pary okularów instrukcja powinna też zawierać - oprócz danych producenta i wyrobu - informacje, że okulary przeciwsłoneczne nie mogą być stosowane do bezpośredniej obserwacji słońca, nie chronią przed sztucznymi źródłami światła (np. w solariach) czy przed urazami mechanicznymi.

UOKiK zachęca do kontaktu z rzecznikami konsumentów, Inspekcją Handlową lub samym urzędem, jeśli się okaże, że okulary są niewłaściwie oznaczone, szczególnie gdyby były problemy z ich reklamacją u sprzedawcy. Zgłoszenia można składać osobiście u rzeczników lub w IH albo telefonicznie pod ogólnopolską infolinią konsumencką UOKiK 801 440 220 lub mailem – porady@dlakonsumentow.pl - zaznacza Urząd w publikacji.