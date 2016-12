Czytanie z urządzeń elektronicznych stało się coraz bardziej popularne. Zamiast grubych tomów wystarczy mieć przy sobie jedno mobilne urządzenie, które pomieści kilka ulubionych lektur. W dodatku e-książki są bardziej przystępne cenowo, a lista nowych tytułów zapełnia się coraz szybciej. Niektórzy jednak obawiają się, że czytanie książek w wersji elektronicznej może być niekorzystne dla oczu. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

- Okazuje się, że wysiłek oczu podczas czytania i wiążące się z nim zmęczenie zależy nie tyle od rodzaju powierzchni, z której czytamy, lecz od kontrastu między drukiem a jego tłem. To, jak oczy reagują na długotrwałe czytanie, jest często efektem wielkości różnicy koloru liter i wysycenia bieli. Główna różnica między wersją papierową a elektroniczną książki opiera się na tym, że w przypadku nośników możemy według własnego uznania regulować kontrast i jasność ekranu, jednak oczy eksploatują się zarówno podczas czytania tradycyjnych książek, jak i z czytników – komentuje Magdalena Duda, optometrystka z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Wiele zależy również od nośnika, na którym czytamy e-książki. Czytanie z tabletu lub komputera faktycznie może męczyć wzrok. Jednak większość czytników posiada ekrany stworzone w technologii elektronicznego atramentu, tzw. e-ink, które nie emitują światła, dzięki czemu tekst wygląda tak samo niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy. W związku z tym czytanie na takim nośniku właściwie nie różni się od lektury tradycyjnej książki. W przypadku ekranów LCD odbijające się od nich światło może być męczące dla oczu, w związku z czym czytanie przed długi czas na tego typu nośniku może być niekomfortowe.

Wpatrywanie się przez długi czas w przedmioty znajdujące się w niedalekiej odległości od oczu, jak na przykład podczas czytania, może prowadzić do tzw. skurczu akomodacyjnego. Jednak efekt ten pojawia się niezależnie od tego, z jakiej formy druku korzystamy. - Przy czynnościach wymagających patrzenia na przedmiot znajdujący się w pobliżu mięsień rzęskowy oka staje się napięty, a rozluźnia się przy spoglądaniu w dal. Jednak podczas długotrwałego czytania, kiedy mięsień pozostaje w stanie napięcia przez dłuższy czas, może mieć trudność z powrotem do stanu rozluźnienia - w związku z tym po przerzuceniu spojrzenia na odległy przedmiot oko potrzebuje chwili, żeby przyzwyczaić się do nowej perspektywy, w związku z czym przez chwilę widzimy niewyraźnie. Jest to tzw. pozorna krótkowzroczność, która powoduje zmęczenie oka. Nie zależy to od formy czytanych książek, jednak warto pamiętać o tym, aby w trakcie czytania robić przerwy i co jakiś czas spoglądać na odległe przedmioty - zaznacza ekspert Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Ważne jest również to, w jakich warunkach czytamy. Często zdarza nam się czytać w podróży czy komunikacji miejskiej. Jednak ze względu na wstrząsy może to powodować dyskomfort i szybsze zmęczenie czytaniem, dlatego lektura wymaga odpowiednich warunków.

- Ważna jest również odpowiednia higiena czytania, czyli m.in. zapewnienie odpowiedniego oświetlenia. Jednak zmęczenie lekturą może być spowodowane również nieskorygowaną wadą wzroku, więc chwytając za książkę pamiętajmy o okularach, a co za tym idzie - o regularnych wizytach u okulisty. Przy wadzie wzroku, która może powodować dyskomfort w czytaniu, specjalista przepisze receptę na okulary lub doradzi przy wyborze nowoczesnych metod korekcji wad wzroku. Jedną z nich jest zabieg laserowej korekcji, który zaleca się osobom, które chcą pożegnać się z wadą raz na zawsze. Drugą innowacyjną metodą jest ortokorekcja, która polega na zakładaniu na noc gazoprzepuszczalnych soczewek korygujących wzrok. Modelują rogówkę w ten sposób, że po zdjęciu soczewek orto-K po przespanej nocy widzi się prawidłowo przez cały dzień - podsumowuje Magdalena Duda, optometrystka.

Fani czytania książek w wersji elektronicznej powinni pamiętać o tym, aby nie tylko odpowiednio dobrać czytnik, ale i zadbać o higienę codziennej lektury. Jeśli oddajemy się lekturze w nowoczesnej formie, powinniśmy wybierać specjalne urządzenia zaprojektowane do e-lektury, czyli czytniki zamiast na przykład komputera. Lektura książek na czytnikach jest zdecydowanie lepsza dla naszych oczu, wynika to z zastosowania papieru elektronicznego - technologii, która została zaprojektowana z myślą o naszych oczach i komforcie czytania.