To co jemy ma istotny wpływ na nasz organizm. Dieta jest w znacznym stopniu uzależniona od pory roku. Zbliżająca się zima oznacza przede wszystkim brak wielu sezonowych i świeżych warzyw i owoców. Jak się odżywiać, żeby nasze oczy były zdrowsze i nie brakowało im żadnych składników odżywczych?

Witaminy dla oczu

Dieta dla oczu to przede wszystkim witaminy i minerały. Wśród witamin niezbędnych naszym oczom znajdują się przede wszystkim A, C i E - naturalne antyoksydanty. Pierwsza z nich jest niezbędna dla odpowiedniego funkcjonowania wzroku - umożliwia przede wszystkim dobre widzenie w dzień i w nocy (jej niedobór prowadzi do kurzej ślepoty), zapobiega nadmiernemu wysuszeniu oka, uszkodzeniom rogówki i działaniu wolnych rodników, które powodują m.in. zwyrodnienie plamki żółtej. Pokarmy zawierające witaminę A to przede wszystkim marchew, masło i margaryna, jajka, wątroba, czerwona papryka, tran i mleko.

Witaminy C i E również pomagają w walce z wolnymi rodnikami, jednak poza działaniem antyoksydacyjnym mają również inne właściwości. Witamina C umożliwia tworzenie kolagenu, wzmacniając tym samym naczynia krwionośne oczu, przeciwdziała ich szybkiemu starzeniu się i umożliwia odpowiednie działanie fotoreceptorów. Znajdziemy ją m.in. w pomidorach, kiszonej kapuście, kiwi, owocach cytrusowych, jabłkach, owocach dzikiej róży, brokułach czy natce pietruszki. Z kolei witamina E, której dostarczymy oczom spożywając ryby, migdały, orzechy laskowe i oleje, chroni przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej.

Minerały

Układając zimową dietę nie zapominajmy o produktach bogatych w cynk i selen. Cynk umożliwia wytwarzanie rodopsyny, dzięki której widzimy barwy i dostrzegamy przedmioty w ciemnych pomieszczeniach. Selen podobnie jak miedź, ma silne działanie antyoksydacyjne. Minerały ważne dla oczu znajdziemy m.in. w wątrobie, pestkach dyni, ostrygach, kakao, rybach, skorupiakach i wątrobie.

Luteina, zeaksantyna i kwasy omega-3

Nie powinniśmy zapominać również o kwasach omega-3, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie siatkówki oka. Zapewniają oczom odpowiednie odżywienie, zapobiegają gromadzeniu toksyn i korzystnie wpływają na krążenie, a ich niedobór może spowodować zwyrodnienie plamki żółtej w podeszłym wieku. Znajdziemy je w tłustych rybach, takich jak łosoś, śledź, halibut, makrela, owocach morza, olejach i orzechach.

Dla oczu ważne są również karotenoidy pod postacią luteiny i zeaksantyny. Chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, które wbrew pozorom szkodzi nam również zimą. Chronią przed wolnymi rodnikami i zapobiegają wielu schorzeniom oczu, takim jak zwyrodnienie plamki żółtej czy zaćma. Znajdziemy je przede wszystkim w jarmużu, szpinaku, sałacie i brokułach.

Nie tylko dieta

Poza dietą ważne jest również ogólne dbanie o wzrok. Nic nie zastąpi codziennej dawki ruchu, regularnych wizyt u okulisty i pamiętania o przestrzeganiu zasad pracy przy komputerze. Okres zimowy to również dobry czas, aby zastanowić się nad zlikwidowaniem wady wzroku, np. za pomocą zabiegu laserowej korekcji.

- Wiele osób decyduje się wykonać zabieg zimą, ponieważ rekonwalescencja wymaga unikania silnego słońca. Zabiegi laserowej korekcji w tym okresie są bardzo popularne wśród pacjentów, którzy chcą raz na zawsze pozbyć się krótkowzroczności, dalekowzroczności lub astygmatyzmu - komentuje Robert Matusik, lek.med specjalista chorób oczu z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

- Nie jest to jednak jedyna metoda w walce z wadą wzroku i pożegnanie się z okularami. Soczewki orto-K to metoda, która zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Szczególnie wśród fanów sportów, również zimowych, podczas których noszenie okularów lub zwykłych soczewek nie jest wskazane. Ortokorekcja opiera się na zakładaniu specjalnych, gazoprzepuszczalnych soczewek, które pacjent aplikuje na noc i zdejmuje po przebudzeniu. W trakcie snu kształtują one rogówkę w ten sposób, że w ciągu dnia widzi się prawidłowo bez konieczności wspomagania okularami. Podczas uprawiania zimowych sportów są idealnym rozwiązaniem – podkreśla Magdalena Duda, optometrysta z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Chociaż o wzrok powinniśmy dbać przez cały rok, to właśnie zimą, gdy warunki nie są zbyt sprzyjające, należy otoczyć go szczególną opieką. Pamiętajmy o odpowiednio skomponowanej diecie i regularnych wizytach u okulisty.