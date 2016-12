To, w jakiej kondycji jest nasz wzrok, zależy od wielu czynników, przede wszystkim nawyków i przyzwyczajeń, częstej pracy przy komputerze, sposobu odżywiania czy codziennej dawki tlenu, której potrzebujemy do właściwego funkcjonowania. Niewystarczające dotlenienie oka może powodować nieprzyjemne objawy m.in. pieczenie, uczucie pogorszenia widzenia, a także wrastanie naczynek krwionośnych w rogówkę.

W chłodne dni dużo czasu przebywamy w klimatyzowanych, nagrzanych pomieszczeniach, dodatkowo w pracy spędzamy wiele godzin przed komputerem. Klimatyzacja powoduje szybsze wysuszenie oczu, a wpatrywanie się w monitor sprawia, że mrugamy rzadziej. W efekcie oczy stają się wysuszone i szybciej tracą film łzowy, zapewniający nie tylko odpowiednie nawilżenie, ale i wymianę tlenu. W takich warunkach oko staje się niedotlenione, wzmaga się uczucie pieczenia, a nierzadko i pogorszonego widzenia. Ratunek mogą przynieść krople nawilżające oczy tzw. sztuczne łzy, a także specjalne nawilżacze powietrza, które możemy postawić na biurku.

Jednym z dość częstych powodów niedotlenienia oczu jest regularne noszenie soczewek kontaktowych. Towarzyszy mu poczucie pogorszenia jakości widzenia, a także uczucie dyskomfortu oraz podrażnienia oka, ponieważ soczewka ogranicza dostęp tlenu do rogówki. Niektóre rodzaje soczewek charakteryzują się niską gazoprzepuszczalnością, z kolei te ciasno przywierające do oka utrudniają dostanie się łez pod soczewkę. Czasem konieczne jest noszenie jedynie okularów, a soczewki można zakładać tylko na specjalne okazje. W takich sytuacjach rozwiązaniem jest stosowanie nowoczesnej metody ortokorekcji, która polega na zakładaniu jedynie na noc specjalnych gazoprzepuszczalnych soczewek.

- Rozwiązaniem dla osób, u których zwykłe soczewki powodują dyskomfort mogą być specjalne soczewki orto-K. Charakteryzuje je wysoka gazoprzepuszczalność oraz odmienny sposób stosowania - pacjenci zakładają je na noc, dzięki czemu w ciągu dnia oko jest prawidłowo dotlenione. Metoda ta, zwana ortokorekcją, polega na modelowaniu rogówki oka w trakcie snu przy pomocy soczewek, które nadają jej kształt umożliwiający ogniskowanie obrazu na siatkówce, a tym samym dobre widzenie. Dzięki temu pacjent po zdjęciu soczewek widzi prawidłowo przez kilkanaście kolejnych godzin – podkreśla Magdalena Duda, optometrysta z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Tym, którzy chcieliby pozbyć się szkieł korekcyjnych na zawsze, z pomocą przychodzą również zabiegi laserowej korekcji wzroku. - Obecnie gwarantują one maksymalne bezpieczeństwo ze względu na stosowanie zaawansowanych technologicznie laserów. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie zabiegów u osób krótko- lub dalekowzrocznych oraz u osób z astygmatyzmem. Kwalifikacja do zabiegu odbywa się na podstawie badania, po którym lekarz stwierdzi, czy pacjent może poddać się laserowej korekcji wady wzroku - podkreśla lek. med. Robert Matusik z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Tlenu dostarczamy naszym oczom również od wewnątrz. I chociaż w chłodne dni pogoda i temperatura nie zawsze zachęcają do wyjścia z domu, warto poświęcić trochę czasu na ruch na świeżym powietrzu. Kiedy nie przywiązujemy dużej wagi do zdrowej diety i aktywności fizycznej, słabnie wydolność naszego organizmu i jego możliwości dostarczania tlenu do każdego narządu i komórki ciała. Wysiłek powoduje, że oddychamy szybciej i wdychamy więcej powietrza, dzięki czemu nasz organizm zyskuje większe dawki tlenu. Usprawnia to pracę układu krążenia, układu oddechowego oraz mózgu. Ruch powinien znaleźć się na liście naszych obowiązkowych codziennych czynności. Można zacząć od krótkiego codziennego spaceru lub zamiany windy na schody, z czasem dodając bieganie, jazdę na rowerze czy inne aktywności.

Jednym ze sposobów na poprawę kondycji naszych oczu, również w miesiącach zimowych, jest ich gimnastyka. Regularne ćwiczenia wpływają korzystnie na usprawnienie i wzmocnienie mięśni oka, zmniejszają napięcie akomodacyjne i pozwalają oczom na chwilę odpoczynku. Wzrokowi pomaga m.in. zwrócenie zamkniętych oczu w stronę źródła światła i poruszanie przy tym głową w różne strony. Inne ćwiczenia wzroku to wykonywanie wyimaginowanych ósemek lub kół za pomocą gałek ocznych. Podczas długotrwałej pracy przy komputerze warto raz na jakiś czas odrywać wzrok od monitora i spoglądać na daleko położony przedmiot, powtarzając czynność kilkakrotnie.

W chłodnych miesiącach dla naszych oczu ważna jest również odpowiednia dieta. Dla zachowania dobrego wzroku ważne są witaminy - A, C i E, a także minerały takie jak cynk, selen czy miedź. Nie zapominajmy również o kwasach omega-3 oraz luteinie i zeaksantynie. Wszystkie te składniki ochronią nasze oczy ponieważ mają działanie antyoksydacyjne i pozwalają uniknąć schorzeń takich jak zwyrodnienie plamki żółtej czy zaćmy. W naszej diecie powinny znaleźć się m.in. tłuste ryby, wątroba, jajka, marchew, papryka, jarmuż, szpinak, masło i oleje.

Często pierwsze objawy niedotlenienia oczu są niezauważalne, dlatego warto stosować podstawowe zasady w pielęgnacji oczu i regularnie odwiedzać okulistę.