Na czym polega ta metoda wyjaśnia Specjalista Optometrii Klinicznej, Piotr Toczołowski z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Ortokorekcja to mało inwazyjna i odwracalna metoda, która polega na zakładaniu na noc twardych soczewek kontaktowych, których konstrukcja powoduje zmianę kształtu powierzchni rogówki. Najnowszej generacji soczewki ortokeratologiczne zw. OrtoK, modelują najbardziej zewnętrzną cześć rogówki czyli nabłonek co pozwala zredukować krótkowzroczność i niewielki astygmatyzm. Mechanizm działania soczewek jest prosty i bezpieczny. Polega na ucisku soczewki kontaktowej podczas snu na centralną część rogówki, co powoduje przemieszczenie nabłonka ze środka ku obwodowi. Prowadzi to do zmiany siły łamiącej rogówki i przesunięciu punktu skupienia światła na siatkówkę co umożliwia ostre widzenie w ciągu dnia. Cały proces korekcji odbywa się wyłącznie podczas snu, dzięki czemu w ciągu dnia pacjent widzi dobrze przez kolejne kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt godzin po zdjęciu soczewek.

Soczewki nie posiadają mocy optycznej tylko odpowiedni kształt i są dopasowane indywidualnie do każdego pacjenta. Odpowiednie dobranie soczewek poprzedza m. in.: badanie w lampie szczelinowej, podczas którego oceniany jest przedni odcinek oka, rzęsy, powieki, rogówka i spojówka. Bardzo ważne jest wykonanie topografii rogówki, jest to trójwymiarowa mapa rogówki, która pozwala dobrać odpowiednie, indywidualnie dostosowane do każdego oka soczewki. Podczas badania wykonana zostaje ocena ostrości wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz pomiar grubości rogówki. Następnie zakładane są soczewki próbne. Po godzinie od pierwszego założenia soczewek zostaje sprawdzone ich ułożenie i ostrość widzenia oraz dokonuje się ewentualnych poprawek. Przed zastosowaniem metody bardzo dokładnie sprawdzane jest czy nie ma przeciwwskazań do stosowania ortokorekcji.

Krótkowzroczność staje się coraz częstszym problemem. Jednym z pierwszych sygnałów alarmujących o tym, że należy wybrać się do okulisty jest konieczność mrużenia oczu, aby zobaczyć odległe obiekty lub napisy. Wynika to z faktu, że przy krótkowzroczności układ optyczny ogniskuje promienie światła nie na siatkówce, lecz przed nią. W efekcie na siatkówce powstaje nieostry obraz przedmiotu położonego w pewnej odległości od obserwatora. Metoda ortokorekcji jest obecnie jedną z najskuteczniejszych metod powstrzymywania krótkowzroczności u dzieci. – mówi Specjalista Optometrii Klinicznej, Piotr Toczołowski z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Metoda najlepiej sprawdza się u pacjentów z krótkowzrocznością od -0,50 do -5,0 dioptrii i astygmatyzmem nie większym niż -1,5 dioptrii, zarówno u osób dorosłych jak i dzieci. Jeżeli wada wzroku jest większa można spać w soczewkach orto, natomiast w ciągu dnia nosić okulary lub soczewki kontaktowe o małej mocy, które wyrównają brakujące dioptrie. Szczególnie jest to istotne u dzieci, ponieważ ortokorekcja jest obecnie jedną z najlepiej udokumentowanych metod powstrzymywania rozwoju krótkowzroczności.

Przeciwwskazaniem są schorzenia rogówki i przedniego odcinka gałki ocznej oraz niektóre schorzenia ogólne takie jak np. cukrzyca, jednak wszystkie szczegóły są omawiane podczas doboru soczewek i pierwszego szczegółowego badania.

Ortokorekcja to jedna z wygodniejszych metod korekcji wad wzroku. Nie odnotowuje się specjalnych powikłań podczas jej stosowania ponieważ zamknięte w nocy oko pozostaje w pełni dotlenione dzięki temu, że soczewki ortokeratologiczne są wykonane z najnowocześniejszych materiałów bardzo dobrze przepuszczających tlen. Dodatkowo cały proces jest odwracalny co oznacza, że po zaprzestaniu stosowania ortosoczewek rogówka wraca do swojego pierwotnego kształtu i można ponownie zacząć nosić szkła kontaktowe lub okulary.