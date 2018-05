Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pod kierunkiem profesora Szymona Dragana przeszczepili rzepkę u chorego, u którego w kolanie umiejscowił się guz tak zwany olbrzymiokomórkowy. Chory powrócił do zdrowia i sprawności. To pierwszy taki zabieg w Europie.