Echolaserem w nowotwór. Nowatorska operacja we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Operacja złośliwego guza wątroby przy użyciu echolasera, przeprowadzona przez polski zespół i włoskiego operatora Giovanniego Giuseppe Di Costanzo

Echolaser jest niezastąpiony do operowania guzów tkanek miękkich, trudno dostępnych i nieoperacyjnych. Oprócz wątroby, polscy specjaliści przy wsparciu swoich włoskich kolegów zoperują we Wrocławiu pacjentów z rakiem prostaty oraz z rakiem tarczycy. Operacja przy użyciu Echolasera odbywa się w znieczuleniu miejscowym, a standardowy czas trwania zabiegu to około 6 minut