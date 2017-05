NOWOCZESNE CENTRUM LECZENIA RAKA PIERSI WE WROCŁAWIU

Breast Unit (czyli po angielsku Oddział Piersi) to pierwsza tego typu jednostka na Dolnym Śląsku. Zatrudnieni tu specjaliści zajmą się wyłącznie leczeniem tego nowotworu, który w Polsce w statystyce zgonów kobiet w wieku od 40 do 55 lat zajmuje wciąż niechlubne pierwsze miejsce. Dlatego jest o co walczyć...