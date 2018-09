Oba szpitale podlegają samorządowi województwa podlaskiego.

Takie punkty konsultacji działają już także w BCO, szpitalu ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, sanatorium uzdrowiskowym w Augustowie - poinformowano we wtorek na konferencji prasowej w łomżyńskim szpitalu.

Punkty powstały w ramach "Programu rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiającego powrót do pracy", który realizuje BCO - jedyny szpital onkologiczny w Podlaskiem. Program jest dofinansowany z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z puli na "Aktywne i zdrowe starzenie się". BCO wdraża go wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i szpitalem w Wysokiem Mazowieckiem. Łączna wartość programu to 9,5 mln zł.

Jak przypomina Białostockie Centrum Onkologii, główny cel programu to rehabilitacja zawodowa, ale także psychologiczna osób po chorobie onkologicznej, by mogły skuteczniej wracać na rynek pracy. Z pomocy mogą korzystać mieszkańcy województwa podlaskiego w wieku 20-64 lata, u których rozpoznano raka od 2016 roku. Mogą liczyć na turnusy rehabilitacyjne (kilkudniowe w różnej formie: stacjonarnej, ambulatoryjnej), rehabilitację społeczną, pomoc psychologiczną.

Członek zarządu województwa podlaskiego Stefan Krajewski powiedział dziennikarzom, że punkty konsultacyjne są w różnych miejscach w regionie. - Obserwujemy, że jest problem z powrotem tych osób na rynek pracy, ale chcemy też wspierać je tak naprawdę w różnych dziedzinach - dodał. Podkreślał że ważna jest pomoc udzielona pacjentowi zarówno wtedy, gdy dowiaduje się, że jest chory, jak i później. W punkcie konsultacyjnym są lekarze, terapeuci. Przypomniał, że w ramach programu szkoli się również kadra medyczna.

Krajewski powiedział, że w regionie w ostatnich miesiącach z pomocy w punktach konsultacyjnych skorzystało ponad 70 pacjentów, z czego 37 w Łomży.

Dyrektor szpitala wojewódzkiego w Łomży Roman Nojszewski podkreślił wagę pomocy pacjentom "w tak ciężkim momencie, w którym czasami człowiek nie wie, co ze sobą zrobić". - A taka pomoc, taki punkt konsultacyjny, współpraca z Białostockim Centrum Onkologii (...) daje taką możliwość - dodał. Przypomniał, że program będzie realizowany do 2021 roku Nojszewski wskazał że pomoc jest udzielana nie tylko na kilka miesięcy, bo przypadków chorób nowotworowych jest coraz więcej.

Lekarz Małgorzata Wagner-Oleszczuk, koordynator pionu onkologii w szpitalu wojewódzkim w Łomży, wskazała, że program ma innowacyjny charakter. "- takiego tutaj do tej pory nie mieliśmy, nie robiliśmy. Zainteresowanie jest duże - mówiła. Dodała, że pomoc jest kompleksowa. - Poza leczeniem jest jeszcze pomoc psychologiczna, rehabilitacyjna. Jest to na pewno bardzo ważne w obecnym świecie - dodała Wagner-Oleszczuk.