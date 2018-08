Redakcja Dziennik.pl

- Choroba nowotworowa nie oszczędza ludzi młodych. Nikt z nas nie mógł uwierzyć, czemu to spotkało właśnie jego i to w czasie, kiedy miał głowę pełną marzeń i planów na dalsze życie - mówi Ewa Styś z Fundacji PoCancerowani (www.pocancerowani.pl), cytowana w informacji prasowej przesłanej PAP.

Dlatego – jej zdaniem - wciąż konieczna jest edukacja przeciwnowotworowa w różnych grupach wiekowych. Wiedza na temat nowotworów złośliwych może bowiem zwiększyć szanse na wczesne ich wykrywanie, w stadium, kiedy są uleczalne. - Dla nas, młodych ludzi to szansa na dalsze w pełni aktywne, szczęśliwe życie. Musimy być czujni na sygnały wysyłane przez nasz organizm, nie bagatelizować objawów i nie bać się badań - przekonuje Styś.

Organizatorzy kampanii #WczesneWykrycieToŻycie zwracają uwagę, że okres dojrzewania i intensywnego wzrostu (tj. okres między 14. a 18. rokiem życia) wiąże się, niezależnie od płci, ze zwiększonym ryzykiem zachorowań na białaczki oraz mięsaki (złośliwe nowotwory kości i tkanek miękkich). Coraz więcej młodych dorosłych choruje na szpiczaka mnogiego, jednego z najczęstszych nowotworów układu krwiotwórczego.

Szczególnie niepokojący jest wzrost zachorowalności na nowotwory wśród młodych kobiet. Z danych cytowanych w informacji prasowej wynika, że w ostatnich trzech dekadach współczynnik ten wzrósł prawie o 1,5 razy. Wśród dziewcząt i młodych kobiet jednym z coraz częściej diagnozowanych nowotworów jest rak piersi oraz rak szyjki macicy. Z kolei chłopcy i młodzi mężczyźni narażeni są szczególnie na raka jądra.

Ambasadorka kampanii #WczesneWykrycieToŻycie dziennikarka Marta Manowska podkreśla, że młode Polki i Polacy często uważają, że choroba nowotworowa ich nie dotyczy, przez co bagatelizują niepokojące objawy. - Gdy problem nie znika, pojawia się wstyd oraz lęk przed wizytą u lekarza. Dlatego czynnie popieram takie kampanie profilaktyczne skierowane również do ludzi młodych, bo przypominają one, że rak to nie tylko choroba seniorów - tłumaczy.

Młodzi pacjenci z chorobą nowotworową często czują się zagubieni i wykluczeni ze społeczeństwa. Ich specyficzne problemy związane z wchodzeniem w dorosłość i z doświadczeniem raka są niezauważane przez społeczeństwo i system zdrowia, czytamy w informacji prasowej. Marcin Kusiński z Fundacji PoCancerowani przypomina, że osoby te mogą znaleźć pomoc w fundacjach pozarządowych, które nie tylko zbierają środki na leki i zabiegi ratujące życie (nierefundowane przez NFZ), ale zapewniają również dostęp do fizjoterapeuty oraz psychologa, zarówno dla pacjenta, jak i dla jego rodziny.

- Niezmiernie ważne jest okazanie społecznej akceptacji młodym pacjentom onkologicznym. Zamiast lęku i zawstydzenia oferujmy im wsparcie i zrozumienie, które wypływa z doświadczeniem naszej choroby - wyjaśnia. Kusiński podkreśla, że fundacje zajmują się również edukowaniem ludzi młodych na temat chorób nowotworowych. - Chcemy nauczyć młodych ludzi dbania o własne zdrowie – poprzez naukę samobadania, obserwację znamion, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz profilaktyczne badania - mówi.

Ogólnopolską Kampanię #WczesneWykrycieToŻycie prowadzą 44 organizacje pacjentów skupione w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO).