O kodeksie w "Dzień Dobry Wakacje" opowiedział jego ambasador Paweł Koczkodaj. - Te zalecenia to nie są żadne czary mary, tylko to jest efekt pracy naukowej. To, co jest zawarte w tym kodeksie, to działa - podkreślił.

