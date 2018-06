- Zdołaliśmy ustalić, że ok. 70 proc. pacjentów, którym zwykle zaleca się chemioterapię, wcale nie odniosłoby z tego korzyści. Faktycznie jej nie potrzebują – ogłosił dr Joseph Sparano, który prowadził badania dotyczące raka piersi. Wyniki prac zostały opublikowane 3 czerwca w czasopiśmie naukowym New England Journal of Medicine. - Natomiast pozostałe 30 proc. bardzo skorzysta na takim leczeniu – podkreślił dr Sparano.

- Nawet dla zdrowych kobiet chemioterapia może być bardzo męcząca i może negatywnie wpływać na jakość życia i sprawność zawodową czy obowiązki rodzinne. Nawet, jeśli ma minimalne skutki negatywne, zawsze jest lepiej jej uniknąć, kiedy nie jest konieczna – wyjaśnił dr Harold Burstein z instytutu Dana-Farber, zajmującego się badaniami nad leczeniem raka.

- Możliwość przewidzenia, czy chemioterapia pomoże pacjentce, to bardzo ważne odkrycie. Pozwala upewnić się co do decyzji ws. leczenia – podkreślił dr Burstein.

- Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tak ważnych badaniach – oznajmiła Adine Usher, pacjentka, która brała udział w badaniach.

Źródło: Agencja X-News