Pochodząca z Hiszpanii aktorka prowadzi fundację o nazwie "Uno entre cien mil", w ramach której pomaga w walce z nowotworami u dzieci. W piątek Penelope Cruz odwiedziła szpital La paz z Madrycie, któremu oficjalnie przekazała grant w wysokości 100 tysięcy euro na badania nad znalezieniem lekarstwa na nowotwór krwi, białaczkę.

Zespół lekarzy z madryckiej placówki prowadzi badania nad opracowaniem leku na tę chorobę. Szpital zajmuje się również leczeniem dzieci cierpiącymi na raka. Aktorka, która odwiedziła szpital specjalnie po to, by przekazać naukowcom czek na kwotę 100 tysięcy euro, spotkała się również z czworgiem małych pacjentów.

Penelope Cruz przekazała 100 tys. euro na badania nad białaczką / PAP/EPA / RODRIGO JIMENEZ

– To dla mnie wielkie szczęście móc znaleźć się pośród tych dzieci, w ich życiu i życiu ich rodzin – mówiła Cruz. – Jest to dla mnie wyjątkowy dzień. Nie widziałam Lucasa od roku, a teraz widzę go, tego małego człowieka, takiego silnego, takiego zdrowego – dodawała, wspominając o jednym z pacjentów madryckiego szpitala. Jak dodała, najlepszym ze sposobów na walkę z opanowaniem i pokonaniem białaczki u dzieci jest przekazanie jak największych funduszy na badania prowadzące do opracowania nowych leków na nowotwory.

Nazwa fundacji, w ramach której aktorka pomaga w walce z rakiem, nawiązuje do jej filmu dokumentalnego z 2016 roku o tym samym tytule – "Soy Uno Entre Cien Mil", po polsku "jestem jednym ze stu milionów" – i opowiadającym o dzieciach chorujących na białaczkę.

