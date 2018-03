W marcu ruszyła trzecia odsłona tej kampanii, której organizatorem jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO). Miesiąc ten poświęcony jest profilaktyce nowotworów raka jelita grubego.

- Organizacje współpracujące z PKPO będą na terenie całej Polski propagowały w tym miesiącu wiedzę na temat raka jelita grubego i informowały, gdzie można wykonać bezpłatną kolonoskopię – podkreśla w informacji przesłanej PAP Polska Koalicja.

Rak jelita grubego to drugi po raku płuca najczęściej występujący w naszym kraju nowotwór złośliwy. Z danych krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2014 r. z powodu raka jelita grubego (okrężnicy i odbytu) zachorowało 17,4 tys. Polaków, zaś 11,4 tys. zmarło.

O wynikach leczenia w znacznym stopniu decyduje wczesne wykrycie nowotworu, a najlepszą metodą wczesnego wykrywania bezobjawowego raka jelita grubego jest kolonoskopia. - W Polsce wciąż jednak zbyt niska jest zgłaszalność pacjentów na te badania - alarmuje prezes Fundacji EuropaColon Polska Błażej Rawicki.

Kolonoskopia to wziernikowanie jelita grubego, pozwalające wykryć i podczas tego samego badania usunąć tzw. polipy, z których może się rozwinąć guz złośliwy. Polipy stwierdza się u ponad 30 proc. ludzi po 50. roku życia. Niestety, w naszym kraju wciąż zbyt mało osób zgłasza się na to badanie.

- W Polsce na badania kolonoskopowe w ramach badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego zgłasza się 17 proc. kwalifikujących się do nich pacjentów, podczas gdy w USA 40 proc., a w Belgii aż 60 proc. – zwraca uwagę Błażej Rawicki.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych przypomina, że na bezpłatne badanie kolonoskopowe można się zgłosić w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego. W pierwszej kolejności powinni się zgłosić ci, którzy otrzymali imienne zaproszenie na to badanie.

Z badań tych – dodaje PKPO – mogą skorzystać również osoby, które nie otrzymały zaproszenia, ale są w wieku 50-65 lat i nie wykonywały kolonoskopii w ostatnich 10 latach. Do kolonoskopii kwalifikowane są także osoby, które ukończyły dopiero 40 lat, ale mają co najmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego.

Listę ośrodków wykonujących kolonoskopię w ramach programu można znaleźć na stronie pbp.coi.pl

Ministerstwa zdrowia chce zwiększyć liczbę przesiewowych badań kolonoskopowych. W 2017 r. przeznaczono na nie 41 mln zł, a w 2018 r. wydatki te wzrosną prawie dwukrotnie – do 81 mln zł.

Nowotwór jelita grubego na wczesnym etapie można wykryć również innymi metodami, np. przy użyciu prostego testu na krew utajoną w kale, który jest do nabycia bez recepty w aptece i można go wykonać samodzielnie w warunkach domowych. W razie wykrycia krwi utajonej w stolcu należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub onkologa.

Na nowotwór jelita grubego mogą wskazywać nieregularne wypróżnienia, szczególnie zaparcia występujące na przemian z biegunkami, bóle brzucha (głównie w dolnej części brzucha) oraz nudności i wymioty. Ostatnim sygnałem są krwawienia z odbytu i nietrzymanie stolca.

Marcowej odsłonie Kampanii "WczesneWykrycieToŻycie" towarzyszy plakat z fotografią ambasadorów kampanii: wokalisty i beatrockera – Bartasa Szymoniaka oraz wiceprezes Stowarzyszenia "POL-ILKO" – Doroty Kaniewskiej.