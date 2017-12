U prawie co trzeciej z osób z wykrytymi zmianami nowotworowymi w żołądku (32 procent) stwierdzono krwawienia z dziąseł, które mogą świadczyć o chorobie przyzębia. Krwawienia z dziąseł rzadziej zdarzały się u osób, które nie miały w żołądku stanu przedrakowego. Występował on u co piątego badanego pacjenta (22 procent) – podaje pap.pl (http://www.pap.pl/aktualnosci/zdrowie/news,1204735,infekcja-dziasel-moze-zwiekszac-ryzyko-raka-zoladka.html), powołując się na publikację (http://www.joponline.org/doi/10.1902/jop.2017.160829), której autorem jest między innymi prowadzący badania doktor Yihong Li z New York University College of Dentistry.

Zespół naukowców doszedł do tych ustaleń dzięki badaniom przeprowadzonym z udziałem 35 osób z wykrytymi zmianami w żołądku, określanymi jako stan przedrakowy, oraz badając osoby wolne od takich zmian.

Jak zauważa na łamach "Journal of Periodontology" (http://www.joponline.org/doi/10.1902/jop.2017.160829) doktor Yihong Li, analizując mechanizmy powstawania nowotworu żołądka, bakterie towarzyszące infekcjom występującym w jamie ustnej wytwarzają szkodliwe substancje zdolne uszkadzać tkanki oraz wywoływać reakcję odpornościową organizmu, która również może się przyczynić do powstawania ubytków w tkankach. Skutkiem tego mogą być zmiany przedrakowe.