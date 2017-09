Jak poinformował na konferencji prasowej w Radomiu prezes Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Wojciech Pacholicki, do programu przystąpiło 70 na 200 zrzeszonych w związku placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zdaniem Pacholickiego lekarze POZ odgrywają w projekcie ważną rolę, bo to do nich w pierwszej kolejności trafiają pacjenci z różnymi objawami chorobowymi.

Dlatego - jak przewiduje program - lekarze rodzinni otrzymają specjalną ankietę, którą będą wypełniać razem z pacjentem. Zawiera ona pytania dotyczące objawów oraz tzw. czynników ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi. Odpowiedzi na te kluczowe pytania mają pomóc lekarzowi w podjęciu decyzji o skierowania pacjenta na dalsze badania m.in. do laryngologa czy na USG.

- Dla lekarzy to nowe narzędzie do diagnozowania. Możemy pacjenta szybko zbadać, a następnie bez kolejki skierować na specjalistyczne badania, by zweryfikować podejrzenie nowotworu głowy czy szyi - podkreślił Pacholicki.

Etap tzw. pogłębionej diagnostyki mają realizować Radomskie Centrum Onkologii i Mazowiecki Szpital Bródnowski.

- Ten program ma ułatwić chorym możliwie w jak najszybszym czasie albo wykluczenie nowotworu i leczenie innego schorzenia, które było przyczyną dolegliwości, albo rozpoznanie nowotworu i rozpoczęcie jak najrychlejszego leczenia onkologicznego - zaznaczył dyr. ds. medycznych Radomskiego Centrum Onkologii prof. Tomasz Pieńkowski. W jego ocenie ogólnopolski program wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi ma także walor edukacyjny. Informacje na ten temat, aby dotarły do najszerszej rzeszy ludzi, będą przekazywane za pośrednictwem mediów. Zaplanowano także spotkania informacyjne m.in. z przedstawicielami lokalnych społeczności, samorządów i organizacji pozarządowych.

W ramach projektu w ciągu dwóch lat przebadanych ma być 10 tys. pacjentów z woj. mazowieckiego, a także podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Program obejmuje osoby w wieku od 40 do 65 lat.

Do nowotworów głowy i szyi zaliczamy raka jamy ustnej, języka, gardła, krtani, nosa i zatok przynosowych, ucha zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego, skóry okolic głowy i szyi.

Na te nowotwory najczęściej chorują osoby, które przez wiele lat nadużywały tytoniu i alkoholu. Istotnym czynnikiem ryzyka są również: zaniedbywanie stanu zdrowia jamy ustnej oraz zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - co może mieć związek ze zmianami praktyk seksualnych w ostatnich dekadach. HPV odgrywa rolę zwłaszcza w rozwoju nowotworów w obrębie jamy ustnej i gardła.

Niepokojące objawy to utrzymujące się ponad 3 tygodnie pieczenie języka, niegojące się owrzodzenia oraz czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, problemy z przełykaniem.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi powstał dzięki współpracy ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, przy wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych.