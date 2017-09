Poza stolicą (na Krakowskim Przedmieściu 52/54) główne obchody kampanii odbędą się w Krynicy (6-7 września), Toruniu (12.09.), Gdańsku (13.09.) i Krakowie (14.09.). We wszystkich tych miastach przez niemal cały dzień czynna będzie poradnia onkologiczna, w której będzie można skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy zajmujących się profilaktyką, wykrywaniem i leczeniem raka jelita grubego. Więcej na stronie: www.wylaczraka.pl.

W ramach kampanii zorganizowano wystawę, w której prezentowany jest dmuchany namiot w kształcie jelita grubego - obrazujący, jak rozwija się rak tego narządu i w jaki sposób można mu zapobiec. Dotychczas interaktywny model jelita grubego było pokazywany w wielu innych miastach europejskich, ostatnio w lipcu 2017 r. w Barcelonie, wywołując ogromne zainteresowanie.

Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Maciek Krzakowski przypomniał na spotkaniu z dziennikarzami, że rak jelita grubego jest u kobiet drugą, a w przypadku mężczyzn - trzecią najczęstszą chorobą nowotworową (po raku piersi u kobiet i raku płuca oraz prostaty u mężczyzn). Co roku jest on wykrywany u ponad 18 tys. Polaków, a u 11 tys. doprowadza do zgonu.

- Duża jest dynamika wzrostu zachorowalności na ten nowotwór – podkreślił prof. Marek Wojtukiewicz z Białostockiego Centrum Onkologii. Z danych przedstawionych na konferencji wynika, że od 1980 r. aż czterokrotnie zwiększyła się zachorowalność na raka jelita grubego, głównie u osób po 50. roku życia.

Chorobę tę można jednak wcześnie wykryć. Kierownik Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie dr hab. Michał F. Kamiński powiedział, że najprostszą metodą jest regularne, najlepiej raz w roku, wykonywanie testu na krew utajoną (test można kupić w aptece i wykonać samodzielnie).

W razie wykrycia krwi w stolcu należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub onkologiem, do którego nie trzeba mieć skierowania. Dr Maria Janiak z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zwróciła jednak uwagę, że brak krwi w stolcu nie zawsze oznacza, że nie rozwija się nowotwór jelita grubego.

Najskuteczniejszą metodą wczesnego wykrywania, jak również zapobiegania rakowi jelita grubego jest kolonoskopia, czyli wziernikowanie jelita grubego. Dr hab. Michał Kamiński wyjaśniał, że pozwala ona wykryć polip - łagodną zmianę, która niemal zawsze poprzedza rozwój guza złośliwego.

Kolonoskopia pozwala zarówno wykryć polipa, jak i usunąć go, zanim przekształci się w groźnego raka, co zwykle trwa co najmniej kilka lat. - Ocenia się, że rak jelita grubego powstaje w okresie od 7 do nawet 12 lat – powiedział dr hab. Kamiński.

Eksperci zapewniali, że badanie z użyciem kolonoskopii u większość osób jest bezbolesne. Ambasador kampanii "Servier - wyłącz raka!" aktor Andrzej Zieliński powiedział, że jak skończył 50 lat poddał się temu badaniu i nie odczuwał żadnych związanych z tym dolegliwości. U części pacjentów, którzy są np. po operacji w okolicy jamy brzusznej, trzeba jednak przeprowadzić je w znieczuleniu ogólnym z powodu wywołujących ból pooperacyjnych zrostów.

- Niestety, większość osób kwalifikujących się do kolonoskopii, unika tego badania. Spośród tych osób w wieku 55-64 lat, do których od 2012 r. wysyłane są zaproszenia, zgłasza się zaledwie 16,7 proc. – powiedziała dr Janiak.

Z sondażu, jaki przeprowadzili specjaliści Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wśród 505 zdrowych osób w wieku 50-65 lat wynika, że kolonoskopia dla 21 proc. ankietowanych jest badaniem krępującym, a 17 proc. twierdziło, że obawia się bólu. 16 proc. badanych oświadczyło, że nie widzi potrzeby jego wykonania, bo nie odczuwa żadnych dolegliwości, a 15 proc. wskazuje na brak możliwości skorzystania ze znieczulenia (z budżetu refundowana jest co piąta kolonoskopia – PAP).

Co wiesz o raku płuca?

Lek. med. Katarzy Urbańska z firmy Servier powiedziała, że na zakończenie kampanii zostanie przekazany Centrum Onkologii w Warszawie grant na zakup aparatury do kolonoskopii z użyciem dwutlenku węgla zwiększający komfort tego badania. Sfinansowana zostanie również wykonywana w znieczuleniu kolonoskopia dla kilkudziesięciu kwalifikujących się do tego badania osób.

Patronat nad kampanią objęły Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Polska Agencja Prasowa.