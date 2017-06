Ten lek jest skuteczny – podkreśla profesor Wojciech Jurczak. Dowodem na to jest fakt, że spośród 150 osób ciepiących na chłoniaka, którym to w ramach badań klinicznych prowadzonych w Krakowie podawano Ibrutynib, 120 żyje. Program kliniczny rozpoczął się cztery lata, kiedy ruszały badania krakowskie. Zakończyły się rejestracją leku przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencję Leków (EMA). Ibrutynib jest dostępny także w Polsce.

– Można go, przynajmniej teoretycznie, kupić w każdej aptece – zauważa hematolog. Problem w tym, że Ibrutynib nie jest refundowany, co oznacza, że przeciętny pacjent nie ma do niego dostępu, bo terapia jest droga.

Jak podaje RMF, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Oceny Technologii Medycznych „twierdzą, że lek nie działa tak, jak powinien”, stąd brak zainteresowania refundacją Ibrutynibu. Co więcej, jak twierdzi profesor Jurczak, odpowiedź AOTM minęła się z prawdą.

– Jest szereg terapii, o których wiemy, że są skuteczne, natomiast są zbyt drogie, by państwo polskie mogło sobie na nie pozwolić – przyznaje specjalista ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. – Biorąc pod uwagę cenę Ibrutynibu, można go zaliczyć do leków, których efektywność kosztowa jest niezadowalająca. Lek jest drogi. Natomiast Agencja wypowiedziała się wprost, że nie ma dowodów na skuteczność działania tego leku. Trzeba jasno powiedzieć, że to jest nieprawda – podkreśla i dodaje: – Inaczej sądzą FDA i EMA, inaczej sądzą ministerstwa zdrowia w 27 państwach Europy, gdzie ten lek jest dostępny i refundowany.

Galeria Przejdź do galerii » Rak złośliwy mózgu może dopaść każdego. Poznaj jego objawy Glejak, oponiak, rdzeniak to najczęstsze (ale niejedyne) typy nowotworów złośliwych mózgu. Często są trudne do zoperowania. Ale, jak w przypadku większości chorób, liczy się czas. Im szybciej wykryte, tym większa szansa na wyleczenie.

Profesor Jurczak w rozmowie z RMF zapewnia, że lek został przebadany bardzo dokładnie, jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów i – jak zaznacza – „uznano go wręcz za lek przełomowy”.

– W sytuacji, w której chorzy mają oporność na chemioterapię, nie ma dla niego alternatywy – wyjaśnia hematolog. – My mówimy tu o sytuacji, w której wielolekowa chemioterapia jest nieskuteczna, natomiast te jakoby niedziałające tabletki potrafią doprowadzić do regresji, a nawet całkowitej remisji choroby.