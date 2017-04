- Chrypką nie musimy się przejmować, jeśli jest spowodowana zapaleniem gardła. Kiedy jednak trwa dłużej, co najmniej dwa tygodnie, a tym bardziej dwa lub trzy tygodnie, to powinna nas zaniepokoić – przekonuje laryngolog oraz chirurg głowy i szyi dr Jan Bardadin z Centrum Medycznego MML w Warszawie.

Według specjalisty powinny o tym pamiętać osoby najbardziej zagrożone rakiem krtani, czyli palacze papierosów, oraz ludzie zarażeni wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (jeśli został on wykryty). Patogen ten zwiększa niebezpieczeństwo raka jamy ustnej, podobnie jak raka szyjki macicy u kobiet oraz raka odbytu. Oprócz nałogu palenia tytoniu jest on jednym z głównych czynników ryzyka tego nowotworu.

- Inne groźne czynniki ryzyka raka krtani i gardła to refluks żołądkowo-przełykowy, który występuje coraz częściej i staje się chorobą cywilizacyjną - podkreśla dr Grzegorz Sobczyk z Centrum Medycznego MML.

- Chrypka może być również spowodowana zaburzeniami w emisji i nadużywaniu głosu. Jeśli ktoś nieprawidłowo oddycha i nieprawidłowo mówi, to taki wysiłek głosowy może doprowadzić do powstania guzków głosowych – wyjaśnia dr Bardadin. Najczęściej zdarza się to u nauczycieli, wykładowców oraz śpiewaków.

Guzki tego typu nie mają charakteru nowotworowego. Na ogół wystarczy zastosować rehabilitację foniatryczną, polegająca na "ustawieniu" głosu i zmianie nawyków w sposobie oddychania, a także unikanie krzyku. Czasami konieczny jest zabieg mikrochirurgiczny krtani, szczególnie wtedy, gdy guzek stwardnienie. Polega on na usunięciu przerośniętych okolic strun głosowych.

Chrypkę może też wywołać uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego o nieznanej przyczynie, choć rzadko się to zdarza. Jej przyczyną mogą być także cysty lub polipy w krtani lub strun głosowych, które są uwypukleniem błony śluzowej pokrytej nabłonkiem.

- Przy wszelkich schorzeniach krtani bardzo ważna jest wczesna diagnostyka i regularna profilaktyka, polegająca głównie na dokładnym obejrzeniu gardła dolnego – przekonuje dr Michał Michalik z Centrum Medycznego MML.

Eksperci zwracają uwagę, że wiele schorzeń - w tym nowotwory układu oddechowego - przez długi czas rozwijają się niepostrzeżenie albo wywołują niespecyficzne objawy, więc łatwo je przeoczyć lub zlekceważyć. - Tylko wczesna diagnostyka umożliwia wykrywanie zmian nowotworowych na etapie, który daje szansę na pełne wyleczenie - podkreśla dr Sobczyk.

Nowe metody diagnostyczne powalają wykryć nawet drobne zmiany w obrębie krtani. Poza tradycyjną laryngoskopią pośrednią (badanie krtani za pomocą lusterka krtaniowego) stosowana jest videostroboskopia, w trakcie której krtań oświetla się światłem stroboskopowym, a uzyskany obraz rejestruje kamera.