W leczeniu raka pomocna może być witamina C (kwas askorbinowy) – przekonują naukowcy z University of Salford, którzy przeprowadzili eksperymenty w laboratorium. Zaobserwowali, że witamina C hamuje rozwój komórek rakowych i niszczy je nawet dziesięć razy skuteczniej niż trzy eksperymentalne leki onkologiczne. Dzięki temu powstrzymuje nowotwór przed przerzutami.

Uczeni porównywali działanie siedmiu różnych substancji, w tym kwasu askorbinowego – ale nie dostarczanego wraz z pożywieniem, lecz podawanego w formie zastrzyków. Sprawdzali skutecznych ich działania na komórkach raka trzustki. Witamina C wykazała zdolność zatrzymania glikolizy w komórce, która umożliwia wytwarzanie energii w mitochondriach. Dlatego warto wykorzystywać ją jako preparat wspomagający leczenie nowotworów. Zwłaszcza że jest tania, naturalna i łatwo dostępna.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach „Oncotarget”.