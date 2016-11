Oznacza to, że jedynie 17 proc. kobiet, u których zdiagnozowano tę chorobę nowotworową, żyje krócej niż pięć lat. Najczęściej są to pacjentki, u których raka piersi wykryto już w stanie zaawansowanym, z przerzutami.

Spotkanie z dziennikarzami odbyło się z okazji trzecich warsztatów dla kobiet z uogólnionym rakiem piersi, czyli z odległymi przerzutami (do płuc, mózgu, wątroby i układu kostnego), które zorganizowano w ramach kampanii „Wykorzystaj czas na życie”. Poprzednie dwa odbyły się w Opolu i Poznaniu. Ich organizatorem jest Fundacja „Żyjmy Zdrowo”.

Kobiety z zaawansowanym rakiem piersi to najbardziej zaniedbana grupa kobiet z tym nowotworem, często spychane na margines życia społecznego nawet przez najbliższą rodzinę, ponieważ wszyscy sądzą, że nie można już im pomóc - stwierdziła Ewa Grabiec-Raczak ze Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum, u której raka piersi wykryto 18 lat temu. Dodała, że nie miała jeszcze nawrotu choroby, choć u jednej z jej koleżanek zdarzyło się to po 20 latach.

Dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld wyjaśniła, że do zaledwie 5-6 proc. spadł w naszym kraju odsetek kobiet, u których raka piersi wykrywa się w stanie zaawansowanym, kiedy leczenie od początku jest znacznie trudniejsze. Większość pacjentek ma rozsianą chorobę dopiero po nawrocie choroby, co zdarza się - przyznała - nawet po wielu latach do jej wykrycia. - Są to na ogół pacjentki, które w przeszłości przeszły radykalne leczenie, czyli operację usunięcia guza oraz chemioterapię i radioterapię - wyjaśniała specjalistka. Podkreśliła również, że u takich chorych nadal możliwe jest leczenie, choć jest ono już mniej skuteczne. - W przypadku zaawansowanego raka piersi pięcioletnie przeżycia uzyskuje się jedynie u 15 proc. pacjentek, a 5 proc. chorych żyje jeszcze 10 lat - dodała.

Prezes Fundacji „Żyjmy Zdrowo” Iwona Schymalla zwróciła uwagę, że poza leczeniem ważny jest stan psychiczny pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi. - Izolowanie się z życia społecznego i rodzinnego to najgorsze, co w takiej sytuacji może je spotkać. Chcemy to zmienić, edukując, jak wspierać kobiety z zaawansowanym rakiem piersi. Chcemy pokazać chorym, że mogą żyć aktywnie, pracować i realizować swoje pasje - podkreśliła.

Trzeba nauczyć się żyć z chorobą nowotworową, która coraz częściej staje się chorobą przewlekłą, podobnie jak cukrzyca, która nie budzi już takiego lęku jak rak, a przecież dawniej była to choroba śmiertelna - powiedziała psychoonkolog Centrum Onkologii w Warszawie Danuta Longić. Jej zdaniem trzeba przede wszystkim otwarcie rozmawiać o chorobie nowotworowej, również tej zaawansowanej. Nie należy unikać nawet mówienia o zbliżającej się śmierci. - Oferujemy pomoc psychologiczną zarówno pacjentom, jak i najbliższej rodzinie oraz opiekunom. W warszawskim Centrum Onkologii jest 18 psychoonkologów i 4 psychiatrów, trzeba tylko zwrócić się do nich o pomoc. Potrafimy sami radzić sobie z sytuacją kryzysową jedynie przez jakiś czas, na ogół przez kilka tygodni. W dłuższym okresie nasze rezerwy się szybko wyczerpują - powiedziała Longić.

Ewa Grabiec-Raczak uważa, że w naszym społeczeństwie rak piersi i w ogóle choroba nowotworowa przestały być czymś wstydliwym. - Nadal jednak boimy się mówić o zaawansowanym raku z przerzutami, wielu chorych ukrywa to przed swoim pracodawcą, a nawet przed bliskimi - podkreśliła.

Zdaniem przedstawicielki Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum, nawet z zaawansowanym rakiem piersi można często prowadzić aktywne życie. - Dlatego nie należy te osoby we wszystkim wyręczać i rezygnować ze stawiania im zadań, oczywiście na miarę ich możliwości. Ci chorzy nie mogą jedynie leżeć i czekać na śmierć - dodała Grabiec-Raczak.

Z danych opublikowanych podczas kampanii „Wykorzystaj czas na życie” wynika, że zachorowalność na raka piersi w Polsce zwiększyła się do ponad 17 tys. rocznie i prognozuje się, że nadal będzie rosnąć. Zaawansowany rak piersi może rozwinąć się nawet u 30-40 proc. tych kobiet, które początkowo były leczone we wczesnym stadium choroby. Najczęstszym typem zaawansowanego nowotworu piersi jest hormonozależny, HER2-ujemny rak piersi – dotyczy on 70 proc. przypadków. Mediana czasu przeżycia kobiet z zaawansowanym rakiem piersi wynosi od 2 do 4 lat, ale część z nich może żyć znacznie dłużej.