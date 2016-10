Praktycznym rozwiązaniem jest wzbogacanie codziennego menu gotowymi preparatami odżywczymi. Propozycje takich przepisów prezentuje Ewa Ceborska-Scheiterbauer, dietetyk specjalizująca się w odżywianiu osób chorych onkologicznie.

Pancakes z truskawkami z twarożkiem

Pancakes z truskawkami / Materiały prasowe

Składniki (8 szt.):

• mąka pełnoziarnista (np. orkiszowa lub pszenna), 200g

• jajko, 1szt.

• Nutridrink Protein 125ml o smaku truskawkowym, 1szt.

• mleko 1,5%tł., pół szklanki

• proszek do pieczenia, 3 łyżeczki

• sól, ¼ łyżeczki

• masło, 3 łyżeczki

• masło do smażenia, 3 łyżeczki

• serek homogenizowany naturalny, 150g

• truskawki świeże lub mrożone, 300g

Przez sitko przesiać mąkę, proszek do pieczenia. Następnie dodać sól, jajko, mleko i Nutridrink Protein o smaku truskawkowym. Masło (3 łyżeczki) rozpuścić w garnuszku i także dodać do masy. Wszystkie składniki połączyć tak, aby powstało jednolite bardzo gęste ciasto. Na patelni rozpuścić łyżeczkę masła i nieco ciasta (tak, aby uformować placuszki o średnicy ok. 10cm). Smażyć kolejno dodając więcej masła w razie potrzeby. Pancake’i obracać na drugą stronę jak po powierzchni pojawiają się bąbelki.

Ciepłe placuszki posmarować twarożkiem i ozdobić truskawkami (jeśli wykorzystujemy truskawki mrożone należy je wcześniej rozmrozić zostawiając na kilka godzin poza lodówką).

W przypadku konieczności wyeliminowania surowych owoców zaleca się lekkie przegotowanie truskawek.

Indyjski indyk z mango na kaszy jaglanej

Składniki (na 4 porcje):

Składniki (na 4 porcje):

• por, ½ szt.

• marchew, 1szt.

• olej rzepakowy, 2 łyżki

• pierś indyka, ½ szt.

• sok z połówki limonki

• sok z jednej cytryny

• Nutridrink Protein o smaku mango-brzoskwinia, 125ml, 1szt.

• twarde mango, ½ dużej szt.

• sól, czarny pieprz do smaku

• kasza jaglana, 4 łyżki gotowanej na porcje (łącznie 240g suchej)

• świeża kolendra, 2 łyżki na porcje

Na gorącym oleju podsmażyć posiekany por. Następnie dodać pokrojonego w kostki gulaszowe indyka. Mięso trzymać na patelni przez 5 minut, po czym dolać Nutridrink Protein o smaku mango-brzoskwinia. Dobrze wymieszać, zmniejszyć gaz, aby Nutridrink nie przywarł do patelni. Marchewkę zetrzeć na tarce z grubymi oczkami i dodać do mięsa. Całość obficie skropić sokiem z cytryny i limonki. Doprawić solą i pieprzem do smaku. Mango obrać ze skórki i pokroić w kostkę, po czym dodać na patelnię. Danie trzymać na małym ogniu przez kolejne 3 minuty. Podawać z ugotowaną kaszą jaglaną i świeżą kolendrą.

Ciasteczka mocno orzechowe

Składniki (7 dużych szt.):

Składniki (7 dużych szt.):

• mąka orkiszowa graham, 100g

• masło, 25g

• siemię lniane, 10g

• orzechy włoskie mielone, 60g

• rodzynki, 30g

• proszek do pieczenia, 2 łyżeczki

• Nutridrink Protein 125ml o smaku waniliowym, 1szt.

• jabłko, ½ szt.

• ocet jabłkowy, 1 łyżeczka

• cynamon do smaku

• gorzka czekolada do polania wierzchu

Piekarnik rozgrzać do temperatury 180st.C., a masło rozpuścić w małym rondelku. W dużej misce zmieszać mąkę, orzechy, siemię lniane, proszek do pieczenia, obrane i starte na tarce z grubymi oczkami jabłko oraz cynamon. Dobrze wymieszać całość po czym dodać roztopione masło, Nutridrink Protein, ocet i rodzynki. Ponownie wymieszać i przełożyć na papier do pieczenia formując małe ciasteczka. Piec przez 15 minut. Po upieczeniu ozdobić polewą z gorzkiej czekolady.