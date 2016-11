Problem raka trzustki dotyczy coraz większej liczby Polaków. Jak wskazuje Krajowy Rejestr Nowotworów, w 2015 roku wykryto ponad 3 tys. przypadków w naszym kraju. Niestety, rokowania po wykryciu nowotworu są wciąż bardzo niekorzystne, a procent osób, które przeżywają z chorobą więcej niż 5 lat jest jednym z najniższych wśród wszystkich chorych na raka.

Palenie i niezdrowa dieta sprzyjają rakowi

Ryzyko zachorowania zwiększa niezdrowy tryb życia. Wśród czynników, które podwyższają ryzyko wystąpienia raka trzustki jest palenie. Wypalanie trzydziestu papierosów w ciągu dnia zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania dwukrotnie. Ryzyko nowotworu rośnie też przez niezdrową dietę. Miłośnicy tłustych potraw i słodyczy powinni przemyśleć swoje nawyki żywieniowe. Badania pod kątem raka trzustki są szczególnie zalecane osobom cierpiącym na cukrzycę. Schorzenie to zwiększa ryzyko nowotworu nawet dwukrotnie.

Chorowali bliscy? Zbadaj swoje geny

Eksperci szacują, że około 10 proc. przypadków raka trzustki ma podłoże genetyczne. Ryzyko zachorowania zwiększają mutacje genów BRCA1 oraz BRCA2, które odpowiadają również za raka piersi i jajników. Jeśli wśród twoich bliskich są osoby, które chorowały na któryś z tych nowotworów, należy wykonać badania genetyczne. Czynnikiem ryzyka jest również występowanie u krewnych przewlekłego zapalenia trzustki, nowotworu układu pokarmowego, macicy, płuc czy czerniaka.

– Testy uwarunkowań genetycznych możemy wykonać w specjalistycznym laboratorium, a nawet w domu. W tym drugim przypadku należy zamówić test przez internet, a następnie po naniesieniu śliny do specjalnego pojemnika, odesłać go do laboratorium. Wyniki są dostępne na platformie internetowej już po kilkunastu dniach – mówi Tomasz Karmowski ze Zdrowegeny.pl.

Inne badania zalecane przez ekspertów to ultrasonografia oraz tomografia komputerowa jamy brzusznej, badania endoskopowe i radiologiczne przewodu pokarmowego, a także badania biochemiczne krwi. W przeciwieństwie do testów genetycznych wykonuje się je dopiero po pojawieniu się pierwszych objawów.

Wczesne wykrycie raka trzustki znacznie zwiększa szansę na jego wyleczenie. Niestety, nadal aż 80 proc. przypadków jest wykrywanych w momencie, gdy występują przerzuty. Dlatego bardzo istotna jest profilaktyka. Nie należy też lekceważyć pierwszych objawów, nawet jeśli wydaje się, że to zwykłe zatrucie pokarmowe. Warto udać się na wizytę lekarską. Być może dzięki niej uda się zapobiec rozwojowi choroby.