NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA NA TEMAT GRYPY

Grypa to jedna z najczęstszych chorób, które dotykają co roku miliony Polaków. Do zakażenia dochodzi zwykle drogą kropelkową, gdy chory kaszle lub kicha. W ten sposób wirusy łatwo namnażają się i przenoszą z jednej osoby na drugą. Zdaniem lekarzy najlepszą profilaktyką są szczepienia. Tymczasem z ubiegłorocznych badań CBOS wynika, że 87 procent Polaków nie planowało szczepić się przeciwko grypie.