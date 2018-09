W mediach pojawiła się informacja, że cena szczepionek przeciwko grypie po jej wejściu na tzw. wykazy refundacyjne jest dla pacjentów innych niż seniorzy wyższa niż przed refundacją.

Resort wyjaśnia we wtorkowym komunikacie, że od lipca szczepionka VaxigripTetra objęta jest 50-procentową refundacją apteczną dla osób po 65. roku życia.

- Cena szczepionki VaxigripTetra podana w obwieszczeniu Ministra Zdrowia jest najniższą ceną w krajach Unii Europejskiej. Dzięki refundacji pacjenci w wieku 65+ w aktualnym sezonie grypowym mają możliwość zakupu szczepionki VaxigripTetra w cenie znacznie niższej niż ceny obowiązujące w roku poprzednim – przekonuje resort.

MZ podnosi, że w ubiegłym sezonie grypowym na rynku polskim była dostępna zarówno szczepionka czterowalentna VaxigripTetra, jak i szczepionka trójwalentna Influvac. W bieżącym sezonie 2018/2019 szczepionki trójwalentne są niedostępne, ponieważ producent wprowadził na polski rynek szczepionkę czterowalentną (Influvac tetra).

- Jest to zgodne z zaleceniami WHO dotyczącymi profilaktyki grypy sezonowej. Szczepionka czterowalentna zapewnia wyższą ochronę przed wirusem grypy w porównaniu do szczepionki trójwalentnej, gdyż ma w swoim składzie dwa wirusy grypy typu B – akcentuje ministerstwo.

MZ wyjaśnia, że szczepionki VaxigripTetra są dostępne także w opakowaniach zbiorczych po 10 ampułko-strzykawek, które nie są objęte refundacją i przeznaczone dla klientów instytucjonalnych (podmiotów leczniczych). Można je wykorzystywać do realizacji szczepień zalecanych u dzieci od szóstego miesiąca życia oraz u dorosłych. - Dzięki temu zabezpieczony jest dostęp do szczepionek również dla osób nie objętych refundacją – wskazał resort.

- Oferowana przez producenta cena szczepionki refundowanej (pojedynczej) i jednej szczepionki z opakowania zbiorczego są takie same. Sprzedaż nierefundowanych opakowań zbiorczych odbywa się od producenta do dystrybutorów w całej Polsce. Hurtownie samodzielnie prowadzą politykę cenową na zasadach rynkowych, nakładając własne marże. Dlatego finalne ceny szczepionek u dystrybutorów mogą się różnić – wyjaśnia MZ.

Resort przypomina, że hurtownie sprzedają szczepionki m.in. podmiotom leczniczym realizującym kalendarz szczepień zalecanych. Samorządowe profilaktyczne programy zdrowotne organizowane są przez podmioty lecznicze, które także nabywają szczepionki w hurtowniach.