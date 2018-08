Na akcję samorząd przeznaczył 190 tys. zł. Wyłonione w konkursie placówki medyczne nie tylko zajmą się szczepieniami, ale też sprawdzą stan zdrowia osób, które się na nie zgłoszą, przeprowadzą akcję edukacyjną, przygotują rejestr i ankiety sprawdzające jakość usług.

Szczepienia potrwają od września do listopada, czyli na początku sezonu epidemiologicznego. O przyjęciu do programu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Skorzystają z niego osoby bez przeciwwskazań do zabiegu - poinformował w środę Urząd Miasta Białystok.

- Chcemy pomóc białostockim seniorom i zwiększyć dostęp do szczepień przeciwko grypie. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest ona poważnym problemem zdrowotnym na świecie, jednak wielu osób nie stać na kupowanie szczepionek – powiedział prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, cytowany w komunikacie magistratu.

Uchwałę w sprawie szczepionek rada miasta przyjęła w 2017 roku. W ramach tego programu Białystok zamierza w latach 2017-2020 zaszczepić kilkanaście tysięcy seniorów. Osoby w wieku ponad 60 lat stanowią ponad więcej niż 23 proc. mieszkańców miasta. Pomoc ma objąć głównie przewlekle chorych lub o niskim statusie społecznym.

Z danych uzyskanych przez PAP w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku wynika, że w ubiegłym roku w Podlaskiem na grypę i infekcje grypopodobne zachorowało ponad 120 tys. osób (w 2016 roku - ok. 108 tys.). Ze szczepień skorzystało 28 tys. osób (w 2016 roku - 24,1 tys.).