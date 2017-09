Bezpłatne szczepienia miasto przygotowało z myślą o osobach powyżej 60. roku życia, które nie mają medycznych przeciwwskazań do szczepienia. Będą to w każdym przypadku oceniać lekarze.

Szczepionki są elementem trzyletniego programu w mieście. Miasto w konkursie wybrało siedem przychodni i poradni, w których odbędą się szczepienia. Nie zabraknie również kampanii edukacyjnej.

Szczepienia będą prowadzone przed tzw. sezonem grypowym, czyli od września do listopada. Jak wcześniej informowały władze miasta, 150 tys. zł wystarczy na zaszczepienie blisko 3,3 tys. osób. Podobnie ma być przez kolejne lata do 2020 r.

Co wiesz o grypie?

W uchwale rady miasta ws. szczepionek napisano, że mają one pomóc seniorom w nabyciu odporności i ustrzec ich przed powikłaniami pogrypowymi, a szczepienia to bezpieczna i skuteczna forma profilaktyki grypy rekomendowana przez WHO - Światową Organizację Zdrowia. Pomoc ma być kierowana głównie do osób przewlekle chorych lub o niskim statusie społecznym.

W uzasadnieniu do tej uchwały podano również, że w Białymstoku osoby w wieku 60+ stanowią ponad 23 proc. spośród blisko 300 tys. mieszkańców miasta. Z przytoczonych tam danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku wynika, że w 2016 r. w powiecie białostockim na grypę i infekcje grypopodobne zachorowało 61,5 tys. osób, w całym województwie podlaskim ok. 108 tys. Ze szczepień korzysta wciąż stosunkowo niewielka liczba osób. W powiecie białostockim w 2016 r. było to 9,1 tys. osób, w województwie 24,1 tys.