Z meldunków epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) wynika, że między 1 a 7 lutego skierowanie do szpitala otrzymało z powodu grypy lub jej podejrzenia 1391 osób. W tym czasie odnotowano cztery zgony z powodu grypy – dwie osoby zmarły w woj. wielkopolskim i po jednej w woj. śląskim i zachodniopomorskim.

Najwięcej spośród ponad 290 tys. przypadków grypy odnotowano w województwach: mazowieckim (53 tys.) i wielkopolskim (42 tys.), pomorskim (31 tys.) oraz małopolskim i śląskim (po 25 tys.)

Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus, który atakuje drogi oddechowe. Przebieg choroby zależy nie tylko od właściwości patogenu, lecz także od układu odpornościowego. Eksperci podkreślają, że grypy nie wolno bagatelizować. Dla wielu osób, szczególnie cierpiących na choroby przewlekłe - np. cukrzycę - a także seniorów i kobiet w ciąży oraz małych dzieci taka choroba może stanowić poważne zagrożenie.

W Polsce zachorowania na grypę odnotowuje się od października do kwietnia, szczyt zachorowań przypada na okres od stycznia do marca.

Jeśli masz objawy ogólne: wysoką gorączkę, dreszcze, bóle mięśni, bóle głowy, uczucie rozbicia i osłabienia, złego ogólnego samopoczucia oraz objawy dotyczące układu oddechowego: suchy kaszel, ból gardła i katar - zostań w domu i odpoczywaj, pij dużo płynów, stosuj niesterydowe środki przeciwzapalne – zaleca ministerstwo zdrowia. Jeśli objawy się nasilą – zwłaszcza jeśli wystąpią duszności – należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Resort podkreśla jednocześnie, że u małych dzieci obraz kliniczny może być inny. Obejmuje on zmienione zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu i wymioty. MZ przypomina, że u dzieci poniżej 16. roku życia nie należy stosować salicylanów (czyli aspiryny lub polopiryny). U małych dzieci niezwykle ważne jest nawadnianie i obniżanie gorączki, która może doprowadzić do wystąpienia drgawek.

MZ wskazuje, że aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę, warto się szczepić. Resort przypomina także o konieczności przestrzegania zasad higieny – zakrywania w czasie kaszlu i kichania nosa i ust jednorazową chusteczką. MZ zachęca, by poza domem (np. w podróży) zawsze mieć przy sobie antybakteryjny żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, żeby móc zdezynfekować ręce, gdy nie ma dostępu do bieżącej wody. MZ radzi, by w środkach transportu zbiorowego unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia oraz ograniczać kontakt z innymi podróżnymi.

Z danych NIZP-PZH wynika, że w sezonie grypowym 2015/2016 było ponad 4 mln zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań. Ponad 16,1 tys. osób wymagało z tego powodu hospitalizacji, a 140 zmarło.