Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar powiedział, że obecny poziom zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań jest wysoki, ale nie rekordowy.

Bondar, powołując się na dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, wskazał, że w pierwszym tygodniu stycznia odnotowano ok. 130 tys. podejrzeń i zachorowań; a skierowanie do szpitala dostało ponad 400 osób.

Rzecznik GIS przypomniał, że grypa i jej powikłania mogą być niebezpieczne m.in. dla seniorów i osób z chorobami przewlekłymi. Wszyscy, jak dodał, powinni pamiętać o częstym myciu rąk, właściwej diecie i dostosowanym do pogody ubiorze.

Według opublikowanych w połowie grudnia badań CBOS tylko 6 proc. badanych zadeklarowało, że w sezonie jesienno-zimowym zaszczepiło się przeciwko grypie, kolejne 7 proc. zapowiedziało, że zamierza to zrobić. 87 proc. badanych zadeklarowało, że w tym sezonie nie zaszczepili się i nie zamierzają się szczepić przeciwko grypie.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH w Warszawie wynika, że w sezonie grypowym 2015/2016 było ponad 4 mln zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na tę infekcję. Ponad 16,1 tys. osób wymagało z tego powodu hospitalizacji, a 140 chorych zmarło. Według dyrektora Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH prof. Lidii Brydak, w sezonie 2015/2016 zaszczepiło się zaledwie 3,4 proc. populacji.

Eksperci wskazują, że najlepiej zaszczepić się jesienią, zanim nastąpi szczyt zachorowań na grypę, który w naszym kraju przypada zwykle od stycznia do marca. O szczepieniach przeciwko grupie sezonowej powinny szczególnie pamiętać osoby najbardziej zagrożone grypą i jej powikłaniami, czyli te, które cierpią na choroby przewlekle, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), schorzenia sercowo-naczyniowe oraz cukrzyca. Powinny szczepić się także dzieci powyżej szóstego miesiąca życia, kobiety w ciąży oraz osoby po 65. roku życia.

Według danych WHO, co roku z powodu grypy choruje od 330 mln do ponad 1,5 mld ludzi na świecie, a od 500 tys. do 1 mln umiera na skutek wywołanych przez nią powikłań.