Akcja ma związek z przypadającym w piątek i obchodzonym po raz ósmy Ogólnopolskim Dniem Szczepień. Jego celem jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawa społecznej wiedzy na ten temat. Minister zdrowia podkreślał, że szczepienia są dobre – bezpieczne i skuteczne. "Grypa jest chorobą niebezpieczną; grypa to nie przeziębienie, ta choroba może prowadzić do bardzo ciężkich powikłań. Szczepić nie powinni się tylko ci, którzy mają rzeczywiste przeciwwskazania" – powiedział.

Zaznaczał, że szczepienia – szczególnie na grypę – są bardzo ważne u osób z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego oraz palaczy.

Do szczepienia się zachęcał także marszałek Karczewski. – Są pożyteczne. To jest naukowo udowodnione. (...) W Polsce powstają ruchy antyszczepionkowe, które nie mają racji i działają wbrew zdrowemu rozsądkowi i wbrew wynikom badań – ocenił.

Minister wskazał, że jeśli chodzi o obowiązkowe szczepienia dla dzieci to odsetek osób zaszczepionych jest wysoki. – Na szczęście większość rodziców rozsądnie patrzy na całą sprawę i nie ulega złej modzie i presji, dosyć krzykliwej ale bardzo małej grupki ludzi, którzy zachowują się nieracjonalnie. Dobrze jest szczepić swoje dzieci – przekonywał.

Jak wskazał, około 96 proc. dzieci jest szczepionych. Przypomniał, że od stycznia wszystkie nowonarodzone dzieci będą szczepione przeciwko pneumokokom.

Radziwiłł zaszczepił się przeciw grypie pod koniec października, podczas konferencji minister i komisarz KE Vytenis Andriukaitis.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH w Warszawie wynika, że w sezonie grypowym 2015/2016 było ponad 4 mln zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na tę infekcję. Ponad 16,1 tys. osób wymagało z tego powodu hospitalizacji, a 140 chorych zmarło. Według dyrektora Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH prof. Lidii Brydak, w sezonie 2015/2016 zaszczepiło się zaledwie 3,4 proc. populacji.

Eksperci wskazują, że najlepiej zaszczepić się jesienią, zanim nastąpi szczyt zachorowań na grypę, który w naszym kraju przypada zwykle od stycznia do marca. O szczepieniach przeciwko grupie sezonowej powinny szczególnie pamiętać osoby najbardziej zagrożone grypą i jej powikłaniami. Powinno także się szczepić dzieci powyżej szóstego miesiąca życia, kobiety w ciąży oraz osoby po 65. roku życia.

Według danych WHO, co roku z powodu grypy choruje od 330 mln do ponad 1,5 mld ludzi na świecie, a od 500 tys. do 1 mln umiera na skutek wywołanych przez nią powikłań.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zaszczepił marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego / Polska Agencja Prasowa / Tomasz Gzell

