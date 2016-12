Jesień i zima to czas, kiedy nasze organizmy wystawione są na wyjątkowo ciężką próbę. Zmienna temperatura, nieodpowiednia dieta, ogólne osłabienie sprawiają, że jesteśmy bardziej narażeni na różne infekcje. Jeśli dodatkowo mamy kontakt z innymi zarażonymi, choroba jest niemal pewna.

Gorączka, kaszel czy uporczywy ból głowy to nic przyjemnego. Nic też dziwnego, że każdy chciałby uniknąć podobnych objawów. Z tego powodu wiele osób szturmuje apteki, zaopatrując się w ogromne zapasy specyfików na róże przypadłości. Nie dość, że taka zapobiegawczość sporo kosztuje, to jeszcze nierzadko okazuje się nieodpowiednia. Wtedy konieczna jest wizyta u lekarza, oznaczająca długie kolejki i zażywanie antybiotyków. Zazwyczaj musimy też wziąć zwolnienie z pracy i zastanowić się, kto przejmie nasze obowiązki w pracy jak i w domu.

Sprawdź odporność w domu

Nic dziwnego, że za wszelką cenę staramy się uniknąć choroby. Aby jednak robić to skutecznie, warto odpowiednio się przygotować i sprawdzić, na jakie wirusy jesteśmy szczególnie podatni. To bardzo indywidualna kwestia, która w dużej mierze zależy od naszego genotypu. Jak zatem skutecznie sprawdzić naszą odporność? Pozwalają na to badania DNA.

Wystarczy złożyć zamówienie przez internet, aby prosto do domu otrzymać zestaw z wybranym testem. Pobieramy wymaz z policzka, odsyłamy do laboratorium, gdzie analizują go specjaliści, a następnie otrzymujemy wynik po zalogowaniu się na specjalne konto.

Najlepsza diagnoza prosto z DNA

Czego możemy w ten sposób się dowiedzieć? Przede wszystkim jakie czynniki decydują o naszym samopoczuciu. Jednym z ważniejszych są bakterie w naszych jelitach, które wpływają na kondycję całego organizmu.

- Znane są dwa główne typy odporności. Ich znajomość pozwala skuteczniej bronić się przed wirusami, bakteriami i grzybami. Od rodzaju zależy nasza podatność na wiele chorób: na grypę żołądkową, przeziębienia, infekcje pneumokokami i meningokokami wywołującymi m.in. zapalenie płuc, ucha środkowego, opon mózgowo-rdzeniowych, na infekcje bakteryjne gardła i wirusowe dróg oddechowych, infekcje grzybicze, zakażenia dróg moczowych, zapalenie jelit oraz nietolerancję glutenu – wylicza dr inż. Tomasz Czernecki, dietetyk genetyczny, jeden z niewielu w Polsce specjalistów od nutrigenomiki i współzałożyciel Vitagenum. – Wyniki badań pozwalają prowadzić skuteczną, a przede wszystkim uwzględniającą nasze indywidualne potrzeby profilaktykę. Dzięki nim można np. tak opracować dietę, aby ograniczyć skłonności do infekcji grzybiczych, czy dowiedzieć się jakie szczepienia są korzystne dla naszego genotypu odpornościowego.

Warto przeprowadzić podobne badania również dzieciom, wśród których szczególnie dużym problemem są choroby alergiczne i astma. Rodzice dowiedzą się jak duże jest ryzyko, że schorzenia wystąpią u ich pociechy, a także czy mogą u niej pojawić się nietolerancje pokarmowe.

Dzięki tej wiedzy oraz stosowaniu się do wskazówek listopadowe i grudniowe dni nie będą nam się kojarzyć z przymusowym urlopem w łóżku, ale aktywnie spędzonym czasie i świetną kondycją. W końcu zima wolna od grypy i przeziębień to sama przyjemność!