Jak dbać o zęby dziecka? Proste zasady

1. Higiena od pierwszego ząbka.

Według statystykna próchnicę w Polsce cierpi ponad połowa 3-latków i 90 proc. 15-latków. Specjaliści przyznają, że w dużej mierze winne są złe nawyki m.in. brak odpowiedniej profilaktyki i nieodpowiednia troska o zęby. O higienę jamy ustnej rodzice mogą dbać nawet wcześniej, aniżeli pojawi się uzębienie mleczne. Wystarczy owinąć palec w wilgotną, czystą gazę i delikatnie oczyścić dziąsła malucha. Szczoteczki używamy, gdy pojawią się pierwsze ząbki. Najpierw możemy je oczyszczać jedynie zmoczonym pod kranem włosiem szczoteczki, następnie zaczynamy stosować pastę do zębów. Już od 1. roku życia możemy używać pastę z fluorem dostosowaną do wieku dziecka. W wieku 0-3 lat wystarczająca jest śladowa ilość pasy wielkości ziarenka ryżu, w wieku powyżej 3 lat - ziarnka groszku. Ząbki myjemy przynajmniej dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Gdy dziecko posiada już sąsiadujące ze sobą zęby, możemy również oczyszczać je nicią dentystyczną. Pamiętajmy, by przed snem dziecko już nie jadło, ani nie piło (chyba, że jest to woda). Nocne karmienie czy podjadanie może być jedną z przyczyn próchnicy u dziecka.