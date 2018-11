Okazją do spotkania było uruchomienie mobilnej aplikacji „Zdrowa Mama”, dzięki której kobiety w ciąży mogą się dowiedzieć jak prawidłowo powinny się odżywiać i kontrolować masę ciała oraz jakich składników w diecie nie może w tym okresie zabraknąć.

Dr Regina Wierzejska z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie podkreśliła, że błędny jest pogląd, iż kobiety oczekujące dziecka powinny jeść więcej. - Potrzeby energetyczne w tym okresie wzrastają w dużo mniejszym stopniu niż się sądzi – powiedziała. - W II i III trymestrze ciąży średnio zwiększają się one o 20 proc., czyli o 300-400 kcal.

Trzeba jednak pamiętać, że 300 kcal zawiera 150 g łososia albo trzy średnie jabłka, 90 g kaszy jęczmiennej lub 90 g orzechów laskowych.

Zdaniem specjalistki, odżywianie się kobiet w ciąży powinno być przede wszystkim racjonalne, co oznacza, że w tym okresie należy szczególnie starannie dobierać pokarmy i składniki odżywcze. Należy przede wszystkim zrezygnować z fast foodów i ograniczyć spożycie słodyczy oraz słodzonych napojów, a częściej sięgać po produkty zbożowe z pełnego ziarna, warzywa, owoce, mleko, chude mięso i ryby.

Według specjalistów Instytutu Żywności i Żywienia, suplementacja diety powinna obejmować jedynie te składniki, których nie zapewni nawet najlepiej skomponowana dieta. Kobiety w ciąży powinny zażywać preparaty zawierające odpowiednie ilości kwasu foliowego (400 mg na dobę), witaminy D (1500-2000 jednostek dziennie), jod (200 mikrogramów) i żelazo (18-27 mg).

Zalecane jest też spożywanie kwasu tłuszczowego DHA (co najmniej 600 mg dziennie), szczególnie przez kobiety, które spożywają mało ryb, co w naszym kraju jest dość powszechne. - Spożycie ryb u nas jest wciąż niewystarczające. Jedynie 10 proc. Polek sięga po nie dwa razy w tygodniu, a 20 proc. w ogóle ich nie spożywa – podkreśliła dr Wierzejska.

Zdaniem specjalistki, kobiety w ciąży powinny spożywać ryby i nie należy się obawiać szkodliwego działania zawartych w nich metali ciężkich oraz dioksyn. Przyznała, że jest pewne związane z nimi ryzyko, ale jest ono niewielkie. Znacznie większe są korzyści zdrowotne wynikające ze spożycia ryb, gdyż zawierają one wiele cennych składników, takich jak kwasy omega 3.

- Kobietom w ciąży nie zaleca się spożywania niektórych gatunków ryb, które u nas nie występują lub są zjadane bardzo rzadko, np. rekin (żarłacz błękitny) oraz miecznik – przekonywała dr Wierzejska. Jeśli chodzi o inne gatunki, to kobiety oczekujące dziecka mogą i powinny spożywać od jednej do czterech porcji ryb tygodniowo.

- Wiele osób narzeka, że ryby są w naszym kraju zbyt drogie, jednak może warto czasami je kupić – powiedziała dr Wierzejska. Zwróciła też uwagę, że aż 60 proc. kobiet w ciąży nie ogranicza spożycia słodyczy, a 50 proc. nadal używa zbyt dużo soli.

Galeria Przejdź do galerii » Leczyć antybiotykiem i czosnkiem? Wszystko, co powinniście wiedzieć o GRYPIE Choć to bardzo groźna choroba, często ją bagatelizujemy. Unikamy szczepień, nie reagujemy na pierwsze objawy i dlatego ryzykujemy powikłaniami zagrażającymi życiu. Zobacz, co trzeba wiedzieć o grypie.

Specjalistka przyznała, że cennym źródłem kwasów DHA i witaminy D są jajka, jednak nie wolno sięgać po nie zbyt często. W rozmowie z PAP powiedziała, że kobiety oczekujące dziecka nie powinny spożywać ich więcej niż trzy, cztery razy w tygodniu.

Z przytoczonych podczas konferencji badań przeprowadzonych w różnych krajach na świecie wśród 1 mln kobiet w ciąży wynika, że 47 proc. z nich nadmiernie tyje. Skutkiem tego jest to, że coraz więcej dzieci przychodzi na świat z nadmierną masą ciała przekraczającą 4 kg.

- Minęły czasy, kiedy w rodzinie cieszono się, że noworodek dużo waży. Teraz coraz częściej waży on zbyt dużo, co zwiększa u takiego dziecka ryzyko otyłości i chorób cywilizacyjnych. Tymczasem aż 80 proc. dzieci, które przyszły na świat z wagą ponad 4 kg, to noworodki mam, które w ciąży przytyły za dużo – przekonywała dr Wierzejska.

Tomasz Szymański z Instytutu Żywności i Żywienia wyjaśnił, że aplikacja „Zdrowa Mama” pozwala kobietom na bieżąco kontrolować masę ciała i stosować się do zaleceń w zależności od poszczególnych etapów ciąży. - Jak dotąd ściągnęło ją 30 tys. osób – dodał.