Projekt napisali aktywista i społecznik Rober Wagner oraz prawnik Marcin Kostka. - Ma on umożliwić samorządom wprowadzenie szczepienia jako punktowanego kryterium przy przyjęciu do publicznych żłobków i przedszkoli – powiedział PAP Wagner.

Dodał, że obecne regulacje to uniemożliwiają. - Parę lat temu próbowała to zrobić Częstochowa. Skończyło się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który orzekł, że obecne prawo na to nie pozwala – powiedział.

Aktywiści chcieli wprowadzić pilotażowo takie rozwiązanie również we Wrocławiu. Tu też urzędnicy powiedzieli, że na gruncie obowiązującego prawa, nie da się tego zrobić. - Stąd nasz pomysł na napisanie projektu ustawy, który to umożliwi – powiedział Wagner.

Podkreślił, że według regulacji zawartych w przygotowanym projekcie samorządy będą mogły wprowadzić szczepienia jako jedno z punktowanych kryteriów przy rekrutacji do żłobków i przedszkoli. - Podobnie jak kryterium miejsca zamieszkania, rozliczania podatków, liczby rodzeństwa czy niepełnosprawności dziecka – wyliczał Wagner.

Dodał, że celem nowych regulacji jest przede wszystkim profilaktyka. - Dziś na świecie mamy ponad 40 tys. zachorowań na odrę, a to tylko jedna z chorób. Wolimy zapobiegać, niż później leczyć – mówił.

Wagner zwrócił również uwagę, że w projekcie są regulacje umożliwiające zwolnienie dziecka z kryterium szczepienia, jeśli są do tego przeciwwskazania medyczne. - Każdorazowo takie przeciwwskazanie będzie dokładnie weryfikowane – dodał.

Aktywiści chcą zbierać podpisy pod projektem w niedziele na wrocławskim Rynku.