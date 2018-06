FAS - alkoholowy zespół płodowy (ang. fetal alcohol syndrome) to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód. Alkohol, działając na nienarodzone dziecko, powoduje m.in. powstawanie zmian w budowie ciała, wad rozwojowych wielu narządów, może także uszkodzić ośrodkowy układ nerwowy. Alkoholowy zespół płodowy jest nieuleczalny.

W poniedziałek w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka zainaugurowano kampanię społeczną "Kocham. Nie piję", organizowaną przez Krajowe Centrum Kompetencji.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przytoczył statystyki, z których wynika, że rocznie FAS dotyka w Polsce około 9 tys. noworodków. Przypomniał, że we wrześniu ubiegłego roku wystąpił do prezydenta o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do ochrony dzieci nieurodzonych przed konsekwencjami picia przez kobiety w ciąży alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji powodujących trwałe uszkodzenie płodu. Wskazywał wówczas m.in., że mając na celu ochronę dobra dziecka nieurodzonego, w takim przypadku należy uruchomić procedurę, na podstawie której kobieta będąca w ciąży mogłaby zostać skierowana przez sąd na leczenie szpitalne.

W poniedziałek Michalak powiedział, że te propozycje "wywołały dużą dyskusję". - Poleciały różne gromy z różnych stron, ale to dobrze, bo wywołaliśmy dyskusję, która nie trwała jeden dzień, ale kilka miesięcy, a tak naprawdę trwa do dzisiaj - powiedział. - Ja wtedy nie mówiłem, że te przepisy są najlepsze na świecie - być może ktoś wymyśli coś lepszego i zaproponuje. Czekamy. Ja położyłem na stół to, co zostało wypracowane przez zespół moich prawników i chciałbym zauważyć, że do tej pory nikt nie położył nic innego - podkreślił.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar powiedział, że nie do końca zgadzał się z propozycjami zaproponowanymi w projekcie przygotowanym przez Marka Michalaka. Zdaniem Bodnara działania edukacyjne na ten temat powinny być prowadzone w ramach opieki okołoporodowej. Przypomniał, że Ministerstwo Zdrowia kończy prace nad nowymi standardami okołoporodowymi.

Zarówno Bodnar, jak i Michalak podkreślali wagę ogólnopolskich kampanii edukacyjnych kierowanych do kobiet w ciąży i ich bliskich. - Przepisy są ważne, ale najważniejsza jest świadomość. Jako pedagog bardziej wierzę w edukację, profilaktykę - powiedział Michalak.

Obecne na konferencji ambasadorki kampanii - Magdalena Górska, Magdalena Lamparska i Odeta Moro - podkreślały, że kampania kierowana jest nie tylko do kobiet w ciąży, ale także do ich krewnych i przyjaciół. Zdarza się bowiem, że kobiety w ciąży są namawiane do wypicia np. okolicznościowej lampki wina, mimo że nawet niewielka ilość alkoholu może zaszkodzić dziecku.