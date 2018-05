Wyjaśniła to w "Dzień Dobry TVN" dr Aleksandra Piotrowska. - Rodzic ma największe szanse zauważyć, że w dziecku wystąpiła zmiana tak duża, że nie da się wytłumaczyć okresem dojrzewania - podkreśliła psycholog.

- Jeśli przez minimum dwa tygodnie mamy do czynienia ze zmianą w jednym kierunku, tzn. apatia, zanik ruchu, zanik radości życia, porzucenie aktywności, które do tej pory były dla dziecka ważne, to powinno być to sygnałem - zaznaczyła.

Źródło: Agencja X-News