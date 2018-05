Bank Mleka Kobiecego pomaga matkom, które z różnych przyczyn zdrowotnych nie mogą karmić noworodków - m.in. wcześniaków - własnym mlekiem. Jak podkreślają przedstawiciele szpitala, dzięki gromadzeniu przebadanego mleka szpital wyrównuje szanse noworodków – w pierwszej kolejności tych najmniejszych, dając chorym wcześniakom szansę na zrównoważony rozwój poprzez dostęp do naturalnego, najzdrowszego pokarmu – mleka kobiecego. Dla małych pacjentów pokarm naturalny ma znaczenie terapeutyczne.

W ciągu dwóch lat działalności krakowska placówka zarejestrowała 137 honorowych dawczyń.

Bank Mleka Kobiecego Ujastek jest nowoczesnym laboratorium non-profit, które zajmuje się gromadzeniem, transportowaniem, sortowaniem, badaniem, pasteryzowaniem, przechowywaniem i przekazywaniem mleka kobiecego potrzebującym noworodkom znajdującym się w szpitalach Małopolski. Placówka zaprasza do współpracy mamy karmiące piersią, które chcą się podzielić nadwyżkami swojego mleka. Przyjmuje też pokarm od wcześniej zarejestrowanych honorowych dawczyń.

Oprócz tego bank promuje karmienie naturalne oraz edukuje rodziców i pracowników medycznych w zakresie laktacji.

Honorową dawczynią mleka może zostać każda zdrowa kobieta, która jest w okresie laktacji i dysponuje nadwyżkami pokarmu. Proces rekrutacji dawczyni obejmuje kilka etapów, które można przejść podczas jednego spotkania. Wszystkie konsultacje medyczne oraz badania krwi i mleka wykonywane są bezpłatnie.

– Drogie mamy, gorąco zachęcamy: karmcie swoje dzieci i przekazujcie nam swoje nadwyżki mleka. To dzięki wam Bank Mleka Kobiecego może istnieć i to dzięki wam zwiększamy szanse na to, że nasi najmłodsi podopieczni będą mogli być karmieni tym, co najcenniejsze – mlekiem kobiecym – zaznaczyła w piątek doktor Beata Rzepecka-Węglarz, kierownik Oddziału Neonatologicznego z Intensywną Terapią i Patologią Noworodka.

Podkreśliła, że mleko matki jest niezwykle ważne w prawidłowym rozwoju dzieci. Badania naukowe potwierdzają jego unikatowe właściwości zdrowotne o działaniu krótko- i długoterminowym.

Bank Mleka Kobiecego w Krakowie powstał dzięki współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego i konsultantem wojewódzkim do spraw neonatologii prof. Ryszardem Lauterbachem. Jest trzecim regionalnym bankiem mleka w Polsce.