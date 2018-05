Na co dzień on i jego rodzina starają się podchodzić do życia z optymizmem. - Śpi, wstaje, patrzę na niego i pytam: czyżbyś znów urósł? - śmieje się matka Stone’a. Nie zapominają jednak, że to choroba, która przysparza nastolatkowi cierpień.

Gruczolak przysadki mózgowej odpowiedzialny za nadczynność w wydzielaniu hormonu wzrostu, a co za tym idzie nadmierny wzrost, powoduje u niego kłopoty ze snem i nawodnieniem, które są przyczyną omdleń.

Stone’a czeka operacja usunięcia gruczolaka. - To trudny, stresujący czas - przyznają rodzice. Chłopcu jednak nie brakuje otuchy. - Wiem, że będzie dobrze - mówi.

Źródło: Agencja X-News