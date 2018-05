- Chcemy zwrócić uwagę zarówno kobietom, jak i lekarzom, w tym również ginekologom, jak ważna dla prawidłowego rozwoju ciąży jest stan jamy ustnej ciężarnych – tłumaczyła konsultantka krajowa w dziedzinie periodontologii prof. Renata Górska podczas spotkania zorganizowanego z okazji przypadającego 12 maja Europejskiego Dnia Zdrowych Dziąseł, które w tym roku poświęcono zdrowiu jamy ustnej kobiet ciężarnych.

Jak zapewniali eksperci, liczne badania nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że u kobiet w ciąży z zapaleniem przyzębia wielokrotnie wyższe jest ryzyko przedwczesnego urodzenia dziecka i o małej wadze urodzeniowej.

- Choroby przyzębia zwiększają również ryzyko powstania tzw. stanu przedrzucawkowego, czyli preeklampsji, objawiającej się niebezpiecznym wzrostem ciśnienia tętniczego krwi, białkomoczem oraz zahamowaniem wzrostu płodu – ostrzegał wiceprezes Polskiego Towarzystwo Periodontologicznego prof. Tomasz Konopka.

PTP w raporcie udostępnionym dziennikarzom zwraca uwagę, że bakterie z tkanek przyzębia mogą przenikać do krwiobiegu, a następnie zakażać łożysko i płód. Mikroby mogą również wydzielać szkodliwe toksyny, a cytokiny prozapalne pobudzają groźną dla płodu reakcję zapalną.

- Badania kliniczne wykazały, że drobnoustroje izolowane z łożyska, jak również z żołądka noworodków przedwcześnie urodzonych, było tożsame z mikroflorą jamy ustnej matek – podkreślają w raporcie eksperci Towarzystwa.

Prof. Konopka powiedział podczas spotkania z dziennikarzami, że należy zwrócić uwagę na takie objawy, wskazujące na zapalenie dziąseł, jak zaczerwienienie i krwawienia dziąseł oraz obrzęk zapalny. - Zapalenie dziąseł występuje średnio u ponad połowy z nich (od 40 do nawet 90 proc. ciężarnych wg różnych badań - PAP), a zapalenie przyzębia występuje u 12-15 proc. kobiet w ciąży - powiedział.

Według nowych zaleceń Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego kobiety planujące ciążę - a szczególnie te, które już oczekują dziecka - powinny mieć jak najszybciej skontrolować stan jamy ustnej. W przypadku kobiet w ciąży powinno być to najpóźniej przed 12. tygodniem od poczęcia.

Eksperci przekonywali, że stan jamy ustnej powinni kontrolować zarówno stomatolodzy, jak też ginekolodzy i położne lub lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. - Niestety, lekarze – oczywiście poza stomatologami - rzadko zaglądają do jamy ustnej kobiet w ciąży, ale coraz bardziej przynajmniej deklaratywnie przekonują się do tego ginekolodzy – powiedziała prof. Górska

PTP przekonuje również, że u kobiet w ciąży w razie konieczności bezpiecznie można przeprowadzać niektóre zabiegi w obrębie jamy ustnej. Chodzi głównie o miejscowe znieczulenie i antybiotykoterapię oraz zdjęcia RTG zębów.

Periodontolodzy zapewniali podczas konferencji prasowej, że takie badania i zabiegi bezpiecznie można przeprowadzić w drugim trymestrze ciąży. Trzeba tylko dobrać odpowiednie antybiotyki, mogą to być np. amoksycylina lub metronidazol, ponieważ u kobiet w ciąży nie stosuje się tetracyklin i antybiotyków rzadko stosowanych.

- W drugim trymestrze ciąży bez obaw dla rozwijającego się płodu można również wykonywać skaling, czyli usuwanie kamienia nazębnego, oraz polerowanie powierzchni korzenia – zapewniała prof. Górska. W przypadku znieczulenia miejscowego należy jedynie unikać epinefryny, zwłaszcza u kobiet z nadciśnieniem lub stanem przedrzucawkowym.

U kobiet w ciąży bardzo ważna jest higiena jamy ustnej. Prof. Górska przekonywała, że zęby powinny być szczotkowane dwa razy dziennie po dwie minuty i jest to wystarczające pod warunkiem, że robimy to prawidłowo i starannie. Zalecane są również szczoteczki elektryczne, szczególnie u tych osób, które niewłaściwie szczotkują zęby ręcznie. Do szczotkowania zębów należy używać past zawierające fluor i substancje antyseptyczne.

Według Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, głównym powodem zapalenia dziąseł u kobiet w ciąży jest niewłaściwa higiena jamy ustnej, w tym przede wszystkim niewystarczające usuwanie płytki nazębnej, a dopiero na drugim miejscu są zmiany hormonalne.