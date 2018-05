W "Dzień Dobry TVN" psycholog Justyna Korzeniewska opowiedziała o sposobach na wzmocnienie psychiki u dzieci.

- To, co jest tak naprawdę kluczowe dla odporności psychicznej, to postawa zadaniowa i poczucie sprawstwa - wyjaśniła.

Co zrobić, gdy dziecko podejmuje wyzwania, ale gdy tylko pojawiają się trudności, porzuca je?

Źródło: Agencja X-News