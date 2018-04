"Kochani, chcielibyśmy się podzielić z Wami wspaniałą wiadomością – znalazł się dawca dla naszej Marysi!" – napisali na swoim profilu na Facebooku rodzice 2,5-miesięcznej Marysi Mróz, która urodziła się z białaczką, co zdarza się bardzo rzadko.

– To jest już informacja potwierdzona. Gdańscy lekarze, pod których opieką jest Marysia, przekazali tę wiadomość rodzicom, po tym, jak otrzymali ją z wrocławskiego ośrodka, gdzie przeprowadzony ma być przeszczep – wyjaśniła ciocia Marysi Justyna Kamińska, dzięki której Fundacja DKMS zorganizowała akcję rejestracji w gminach powiatu bytowskiego. Przyłączyła się do niej również Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy.

Przeszczep planowany jest w lipcu lub w sierpniu. Dziewczynka musi najpierw przejść pełen cykl chemioterapii i osiągnąć odpowiednie wskaźniki, kwalifikujące ją do przeszczepu. Zgodnie z informacjami, które rodzina otrzymuje od lekarzy, Marysia dobrze znosi leczenie.

Ciocia Marysi przyznaje, że znalezienie dawcy dla jej siostrzenicy to nie efekt marcowej rejestracji. – To byłoby za szybko od pobrania materiału do badań. Dawcy z naszej akcji zostaną zarejestrowani pod koniec maja, do połowy czerwca. Będą potencjalnymi bliźniakami genetycznymi dla innych osób potrzebujących, a może i jeszcze dla Marysi. Dobrze byłoby mieć takie dodatkowe zabezpieczenie – dodała Kamińska.

Chora na białaczkę Marysia urodziła się 12 stycznia 2018 roku w Gdańsku. W tym mieście od kilku lat mieszkają jej rodzice, pochodzący z Bytowa i Tuchomia. Ich rodzina wraz z przyjaciółmi, którzy wciąż mieszkają w powiecie bytowskim, postanowili zorganizować akcję rejestracji dawców szpiku i komórek macierzystych. Odbyła się w marcu w dziewięciu gminach powiatu bytowskiego oraz w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Przeprowadziła ją Fundacja DKMS. Materiał genetyczny został pobrany od 1258 osób – to nowi potencjalni dawcy.